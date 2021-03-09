Деякі рутинні звички негативно впливають на стан нашої шкіри: провокують сухість, свербіж, роздратування та навіть стають передумовою розвитку інфекцій. Розповідаємо, що врахувати, щоб уникнути негативного впливу душу на стан вашої шкіри.

Швидше за все, ви рідко замислюєтеся над тим, як ви приймаєте душ. Ця щоденна звичка, доведена до автоматизму, необхідна, щоб очистити тіло, зволожити шкіру, збадьоритися вранці та розслабитися на ніч. Втім, деякі моменти під напором гарячої води можуть негативно впливати на нашу шкіру. Читайте також Сухість та лущення шкіри: 9 вітамінів, які допоможуть в боротьбі з ксерозом

Занадто гаряча вода



Чому не можна митися в гарячій воді / Фото Pexels

Якщо у вас суха шкіра, свербіж та лущення, винною може бути занадто гаряча вода у вашому душі. Якщо з душової виходить занадто велика кількість пару – це означає, що ваш душ занадто гарячий, – розповідає дерматологиня Меліса Піліанг. Лікарка попереджає, що окрім пересихання шкіри, надмірно гаряча вода може спричинити спалахи екземи. Це не означає, що слід повністю відмовлятися від пари в душі. Однак Піліанг рекомендує накопичити пару перш ніж зайти під воду: Увімкніть душ так гаряче, як хочете. Нехай вода нагріє ванну кімнату, однак перш ніж заходити в душ зменшіть температуру до комфортної. Таким чином ви продовжите насолоджуватися теплом, не дратуючи шкіру.

Ви регулярно використовуєте антибактеріальне мило

Можливо, вам подобається це скрипуче відчуття чистоти, яке виникає після душу, але антибактеріальне мило з жорстким компонентами може завдати більше шкоди, ніж користі. Насправді це відчуття викликане змиванням бар'єрного шару. Без нього шкіра ще більше піддається дії гарячої води, вітру та інших чинників. Щобільше, триклозан – антибактеріальний інгредієнт, який використовується в деяких милах, пов’язаний з деякими ризиками для здоров’я. Американська служба з контролю за продуктами та ліками (FDA) стверджує, що інгредієнт не токсичний, але дослідження на тваринах показали, що триклозан може змінювати гормональний рівень. Також існує підозра, що триклозан провокує антибіотикорезистентність. Дерматологиня Піліанг рекомендує відмовитися від застосування антибактеріального мила під час прийому душу та шукати засоби без ароматизаторів та зі зволожуючими компонентами.

Ви занадто інтенсивно миєтеся

Окрім бруду та жиру ваша шкіра переповнена "хорошими" бактеріями, які допомагають підтримати здоров'я шкіри. Скрабування з голови до ніг, навіть з використанням ніжного та натурального засобу, все одно може пошкодити ваш захисний шар, що призведе до спалахів вугрів, екземи та пересихання шкіри. Тож пам'ятайте, що проста вода чудово справляється з очищенням навіть після тренувань та активної роботи. Ви не чистите свою бритву

У вологому душі бритви для багаторазового застосування перетворюються на розсадник бактерій. Саме тому перед використанням ви повинні промити їх під гарячою водою. Пропуск цього кроку може стати причиною заражень, особливо, якщо ви випадково пошкодили шкіру: Коли ви використовуєте бритву, ви можете порізатися. При чому інколи ці порізи є мікроскопічними розривами шкіри. Ви можете навіть не помітити їх, проте незначущість рани не зупинить підшкірне просочення бактерій та грибків. Ви миєтеся роззутими в душі тренажерної зали