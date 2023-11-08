Без кави: що пити вранці, аби швидко прокинутися

Для того, щоб почати продуктивний і хороший день, вам потрібно отримати заряд енергії з самого ранку. Якщо ви не любите смак кави або відмовляєтеся від неї з інших причин, ви все це можете швидко прокинутися за допомогою інших напоїв.

Якщо ви не любите каву, це зовсім не означає, що ви повинні жити у стані постійної сонливості. Для того, щоб полегшити своє життя, ви можете додати до ранкової рутини один з напоїв, про які розповіла експертка Саманта Поллок.

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Індійський чай

Індійський чай – це не просто міцно заварений чорний чай. Для того, щоб зробити цей напій ідеальним для пробудження, вам варто додати до нього спеціальну суміш спецій, яка вплине на рівень вашої енергії. Окрім того, цей чай містить достатньо кофеїну, щоб пробудити вас.



Індійський чай може бути дуже корисним / Фото Pexels

Зелений смузі

Цей напій не дуже популярний, проте дарма, адже він може дати вам неймовірну кількість енергії та вітамінів. Окрім того, він буде ідеальним і у випадку, якщо ви страждаєте від ранкової нудоти. Тож підготуйте овочі та фрукти заздалегідь і просто збийте їх у блендері вранці.

Це не тільки смачний напій, але й надзвичайно поживний – ось чому він так добре підійде для сніданку.



Смузі надзвичайно поживні / Фото Pexels

Лимонна вода

Ще один дієвий для пробудження напій – це лимонна вода. Перш за все, лимонна вода надзвичайно проста у приготуванні, адже ви просто додаєте скибку чи дві лимону до чистої води. Та користь від цього напою важко переоцінити – він допомагає зволожити тіло після нічного сну та може дати вам достатньо енергії для початку дня.



Лимонна вода може дати заряд енергії / Фото Pexels

Зелений чай

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Зелений чай – один з найпопулярніших сортів цього напою, і не дарма. Він корисний і тоді, коли ви хочете заспокоїтися, і тоді, коли вам потрібно пробудитися. В чаї є кофеїн, і його достатньо для того, щоб очистити розум, проте він не зробить вас тривожними.



Зелений чай чудовий для початку для / Фото Pexels