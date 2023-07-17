Неочікувано: 3 види напоїв, які після 40 років викликають зморшки

Старіння – неминуча частина життя, втім певні напої можуть прискорювати цей процес. Якщо вам за 40 і вас турбують зморшки, то варто звернути увагу на думку експертів з догляду за шкірою, які стверджують, що зморшки починають активніше з’являтися від деяких напоїв.

Солодкі та хімічні напої можуть послабити еластичність шкіри та викликати появу зморшок, темних плям та зробити більш збезводненою та запалою.

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Солодкі газовані напої

Хоча ні для кого не є таємницею, що газовані напої не є найкориснішими напоями, важливо знати про шкоду, якої вони можуть завдати вашій шкірі,

Дієтичні газовані напої часто не містять цукру, але все ж можуть містити хімічні речовини, шкідливі для організму та навіть спричиняти передчасну появу зморщок і запалення. Хімічні речовини, такі як фосфор, калій і кофеїн, вимивають мінерали з кісток і можуть пошкодити клітини організму,

– розповіла дерматологиня Шеріл Розен.

Глюкова і фруктоза, що містяться в газованих напоях, зв'язують амінокислоти, присутні в колагені та еластині, які підтримують дерму, виробляючи кінцеві продукти глікування.

Сертифікований дерматолог Елейн Кунг зазначає, що "глікування амінокислот ускладнює відновлення колагенових та еластинових волокон, що сприяє швидшій появі зморшок і зневодненому кольору обличчя".

Найкращим оптимальним напоєм для потреб вашої шкіри є вода, а от від солодких газованих напоїв краще відмовитися.

Енергетичні напої

Шкіра навколо очей ніжна, і з віком втрата вологи в цій ділянці є нормальним явищем. Замість того, щоб зволожувати цю шкіру, енергетичні напої можуть зневоднювати її,

– розповів засновник науково-дослідницького інституту геліотерапії та експерт зі здоров'я шкіри Хосе Мієр.

Постійне вживання енергетичних напоїв може призвести до запалого погляду, темніших кіл під очима і тонших ліній.

Лікар також додав, що ці напої "змушують мозок залишатися напоготові", це призводить до поганого сну і набрякання очей, а "тонкі ділянки під очима схильні до гіперпігментації і свербіння".

Кофеїн, який часто міститься в енергетичних напоях, пригнічує здатність організму видаляти рідину з тканин. Рідина накопичується в тканинах під очима, спричиняючи їхній набряк.

Також кофеїн звужує кровоносні судини в цій ділянці, що збільшує кровотік і ще більше набряклість. Експерти кажуть, що на деяких людей кофеїн не впливає, але інші особливо чутливі до нього.

Як і газовані напої, енергетичні напої мають сечогінний (такий, що виводить воду) ефект, що робить їх далеко не ідеальним напоєм, навіть якщо вам потрібно додати кофеїну.

Оброблена кава в пляшці

Багатьом із нас потрібна кава, щоб почати день, але найгірший варіант, який ви можете вибрати для своєї шкіри, – це оброблена кава в пляшках із великою кількістю цукру.

Кава в пляшках або лате часто містять добавки, які зневоднюють вашу шкіру, а це може призвести до швидшої появи зморшок, тонких ліній і темних плям.

"Ці види кави сповнені токсинів, які можуть зробити шкіру сухою і збезводненою, особливо в разі надмірного вживання", – каже косметичний хірург-дерматолог Надір Казі.

Він зазначає, що кофеїн у каві може спричинити прилив бадьорості, який ви хочете отримати протягом дня, однак ця кава може позбавити вашу шкіру бажаної еластичності та зменшити природне сяйво вашої шкіри.

До багатьох оброблених кавових напоїв додають цукор, підсолоджувачі та жири. Також туди додають сиропи, ароматизатори та барвники, "такі як карамельний барвник у фраппучіно в пляшках, наприклад.