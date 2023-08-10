Будьте обережні з насінням соняшника: воно може принести неочікувану шкоду

Всі ми любимо соняшникове насіння, втім навіть не задумаємося над тим, що воно може приносити шкоду, про яку треба знати.

Загалом соняшникове насіння досить корисне, втім навіть такий, здавалося б, безпечний продукт містить шкідливі властивості.

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Зуби

Якщо часто розколювати насіння зубами, то емаль на передній частині буде поступово стоншуєватися. А от очищене насіння часто застряває в зубах, викликаючи при цьому не лише дискомфорт, але й подекуди карієс.

Печія

Не вживайте соняшникове насіння у великій кількості, якщо не хочете викликати печію та загострення проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Серце

Насіння соняшника може містити кадмій, який є шкідливим для серця.

Кістки

Соняшник має властивість акумулювати вихлопні гази, що знаходяться у повітрі навколо доріг, де ростуть рослини. Кадмій – токсичний метал, що накопичується в насінні. Він ушкоджує нирки та кісткову тканину в організмі людини.