Для більшості людей щавель не тільки повністю безпечний, але й надзвичайно корисний, адже містить чимало вітамінів та корисних речовин, які необхідні для збалансованої роботи організму.

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Чим корисний щавель

Різноманітні поживні властивості щавлю важко й перелічити. Він досить поживний та низькокалорійний, тож ідеально підійде для тих, хто прагне скинути кілька кілограмів.

Багата ця зелень й на білки та вітамін А, який забезпечує здоров'я очей. Всього у одній порції щавлю ви можете знайти 238% від щоденної рекомендованої норми. Щавель варто їсти й людям, які відчувають нестачу вітаміну С.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Якщо ви страждаєте від герпесу, вам також допоможе щавель. Виявляється, екстракт з його листя містить чимало флавоноїдів,які корисні для здоров'я. Та перед вживанням щавлю для лікування будь-яких хвороб варто проконсульнутватися з лікарем.



Щавель містить чимало вітамінів / Фото Pexels

Кому не варто їсти щавель

Перед вживанням щавлю зважте на те, що він містить велику кількість щавлевої кислоти, яка є основним компонентом каменів у нирках. Тож якщо ви схильні до їхнього розвитку, можливо, вам варто утриматися від надмірного вживання цієї зелені.

Також пам'ятайте, що під час приготування щавлю не варто використовувати чугунні каструлі чи сковорідки, адже щавлева кислота реагує з металами та надає йому неприємного присмаку. Окрім того, це може призвести до виявлення потенційно токсичної кількості іонів алюмінію.