Чи справді суші корисні для здоров'я

Україна посідає друге місце у рейтингу популярності суші, який склало видання Chef’s Pencil. Лідерство очікувано у Японії.

Така популярність виправдана не лише смаковими якостями цієї страви, а й корисними властивостями. Правильні суші ними порадують ще й як.

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Чи корисні суші

Традиційна страва японської кухні майже завжди складається зі свіжих інгредієнтів, зокрема певної комбінації нежирного білка, морських водоростей, риби, морепродуктів, овочів, рису, що є корисним для здоров'я, адже забезпечує раціон вітамінами, мінералами та клітковиною.

Суші мають низький вміст насичених жирів, що може допомогти знизити ризик деяких хронічних захворювань, як-от хвороб серця чи діабету,

– пояснює докторка медичних наук Тріста Бест.

Ця страва може бути добре збалансованою їжею, якщо приготувати її, використовуючи лише рибу та овочі. Традиційні суші містять білки, вуглеводи та деякі корисні жири, які гармонійно поєднуються між собою, допомагаючи вам почуватися ситими та задоволеними, а також стабілізувати рівень цукру в крові.



Обирайте правильні суші / Фото Pexels

Споживання суші допоможе наблизитись до рекомендованої тижневої норми поїдання риби. Це 8 унцій на тиждень, тобто 226 грамів. Риба – високоякісне джерело білка, а жирні сорти (лосось і тунець) багаті на омега-3 жирні кислоти, які необхідні нашому мозку і тілу, знижують ризик серцевих захворювань, депресії, деменції та артриту

Буде користь і для тих, хто намагається контролювати свою вагу. Суші, як правило, низькокалорійні, містять багато білка і клітковини. Їсти їх потрібно у помірних кількостях. А ще у них часто зустрічаються овочі, як-от авокадо, огірок і морські водорості, які багаті на антиоксиданти.

Чого в суші краще уникати

Користь напряму залежить від інгредієнтів та способу приготування. При замовленні треба уникати висококалорійних інгредієнтів (смажене тісто темпура, вершковий сир або соуси на основі майонезу). Роли будуть смачними, але в них буде багато калорій та нездорових жирів.



Будьте уважні при виборі суші / Фото Pexels

Звертайте увагу і на інгредієнти з високим вмістом натрію. Йдеться, перш за все, про мариновані овочі та соєвий соус, який традиційно подається зі стравою. Це не найкращий варіант для людей з високим кров'яним тиском.

Вагітним жінкам та маленьким дітям краще не вживати риби з високим вмістом ртуті, зокрема тунець. У великих кількостях цим двом категоріям людей суші з цим можуть нашкодити.