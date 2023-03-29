Зробити так, щоб він довше залишався ароматним та корисним вдома, не надто складно. Головне не повторювати цих помилок.

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Як не треба зберігати чай

Вологе і тепле місце

Чай треба тримати у сухому місці, адже він дуже легко вбирає навколишню вологу, що негативно впливає на його смакові властивості. Зрештою, він може повністю втратити аромат.

Окрім цього, місце повинне бути прохолодним. Чим більша температура, тим швидше чай окислюватиметься, що впливатиме на його структуру й смак.



Чай важливо правильно зберігати / Фото Pexels

Поруч з продуктами з сильним ароматом

Як ви зрозуміли з попереднього пункту, напій легко вбирає будь-які аромати. Покладете поруч з ним часник чи цибулю – отримаєте чай з відповідним смаком та запахом.

Відкрита ємкість чи місце

Зберігання у закритій герметичній ємкості (ідеально, якщо вона ще й скляна) додатково вбереже від вологи, запахів і потрапляння кисню.

Важливо, щоб до чаю не було й доступу сонячних променів, що захистить від окислення. Тому найкраще класти його у закритому місці. Шафка на кухні – чудовий варіант.

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Бонус

Ви, мабуть, не здогадувались, але тримати чай можна і в холодильнику. Особливо, якщо у вас його дуже багато. Для цього розфасуйте чай у вакуумні пакетики та сміливо зберігайте. На смак і аромат це ніяк не вплине.