Ці 4 пози для сну шкодять вашому здоров'ю

Майже третину свого життя люди проводять у ліжку, проте мало хто замислюється над тим, як поза, у якій вони сплять, впливає на здоров'я. Якщо ви прокидаєтеся втомленими та розбитими, можливо, саме час її змінити.

Поза для сну, у якій ви в ідеалі перебуваєте вісім годин на день, звісно ж, впливає на те, як ви почуватиметеся наступного ранку. Саме тому обирати її потрібно уважно і переконатися, що вона не нашкодить вашому здоров'ю.

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Лежачи на животі

Експерти переконані, що якщо і є поза для сну, від якої варто триматися якомога далі – так це сон на животі. Це вважається однією з найгірших позицій, адже голова повернена всю ніч, а ще такий сон може погано вплинути на нерви та викликати оніміння рук.

Переконайтеся, що ви не засинаєте у цій позі, адже на ранок можете прокинутися з болем у шиї, а це може принести чимало проблем та неприємностей протягом дня.

Підкладати руку під голову

Класти руку під голову може видаватися затишною, зручною позою, проте це точно не найкращий спосіб відпочити. Насправді це може спричинити тиск на нерви, що проходять рукою та призвести до оніміння й поколювання.

На ранок ви відчуватимете біль у руці та плечі, тож варто відмовитися від цієї позиції для сну ще ввечері.



Рука під головою під час сну може нашкодити / Фото Pexels

Сон зі стиснутою щелепою

А чи точно ви розслабляєте своє обличчя перед тим, як заснути? Чимало людей сплять зі стиснутою щелепою та навіть не підозрюють про це, проте згодом зіштовхуються з масою неприємних наслідків. Зокрема, це може викликати проблеми з зубами та біль у щелепі й голові.

Втім, стискання щелепи може відбуватися неусвідомлено, та якщо ви помітили таку реакцію свого тіла, найкращим варіантом може бути звернутися до стоматолога.

Скручувати ноги в один бік

Якщо ви складаєте свої ноги під час сну таким чином, щоб вони дивилися в один бік, це призводить до викривлення тазу та поперекового відділу хребта. І якщо ви спатимете у такому положенні протягом тривалого часу, це точно призведе до болю у спині.

Та, зрештою, жодна поза для сну не може бути ідеальною для всіх, тож під час відпочинку зважайте й на свої потреби та переконайтеся, що обираєте ту позу, яка найкраще підходить для вас.