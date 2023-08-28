Якщо чи не щодня ви прокидаєтеся і знаходите на обличчі новий прищ, це може свідчити про те, що ваш догляд за лицем потребує певного покращення. На щастя, зміна всього кількох звичок може швидко виправити ситуацію.

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Ви не вмиваєтеся перед сном

Якщо після напруженого дня ви просто вкладаєтеся у ліжко, не вмивши перед цим обличчя, це може призвести до кількох не надто приємних наслідків. Протягом дня на вашій шкірі накопичуються бруд, жир та макіяж, і це відбувається незалежно від того, як багато ви рухаєтеся чи виходите на вулицю.

Тож якщо ви не вмиваєтеся, всі ці неприємні речовини опиняються на вашій наволочці, на якій ви спатимете ще й наступної ночі, і кілька днів такого сну можуть спричинити прищі, запалення та подразнення.

Отож, вмиватися потрібно щовечора, проте не залишайте шкіру сухою та стягнутою, тож використовуйте креми.

Ви мало спите

Так, недосип може спровокувати появу прищів. Ще одна розповсюджена і часта причина їхньої появи – стрес та напруга. У цьому стані ваш організм виділяє кортизол, що може стимулювати сальні залози до надмірного вироблення жиру. Зрештою це призводить до закупорювання пор, і тоді поява прищів стає замкнутим колом.



Недосип може спровокувати появу прищів / Фото Pexels

Недосипання означає, що наше тіло постійно піддається впливу високого рівня кортизолу, який може спровокувати висипання,

– пояснила дерматологиня Цайхнер.

Ваше обличчя надто сухе

Суха шкіра часто є чи не основною причиною прищів, незалежно від того, чи ви генетично схильні до неї, чи вона відбувається через погано підібраний догляд за лицем. Якщо ви займаєтеся точковим лікуванням, щойно помітите появу маленького прища, це може призвести до пересушення та подразнення шкіри.

Такі дії можуть пошкодити та зруйнувати шкірний бар'єр та викликати навіть більше прищів. І пам'ятайте про те, що навіть якщо ваша шкіра здається досить жирною, вона все одно потребує зволоження, щоб нормально функціонувати.

Якщо ви постійно користуєтеся засобами проти прищів, що сушать шкіру, не забувайте про зволоження та використання крему. Окрім того, сухість шкіри може викликати й тривале перебування на сонці – це може спровокувати надлишок жиру та призвести до закупорки пор.