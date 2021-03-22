Найпоширеніші причини випадіння волосся: як позбутися від проблеми

Існує безліч причин випадіння волосся. Щоб правильно визначити конкретно вашу, слід зустрітися з фахівцем, який вивчить анамнез, призначить відповідні аналізи та проведе необхідні тести. Детальніше про те, чому саме такий підхід вважається найефективнішим – читайте далі.

Причин випадіння неймовірно багато. Це і спадковість, і гормональні збої, і дефіцит необхідних вітамінів чи мікроелементів. До того ж проблеми з волоссям можуть бути спровоковані стресом, незбалансованим харчуванням, змінами клімату, вагітністю, медикаментозною терапією, надмірною дією УФ-променів, захворюванням шкіри голови та неякісним очищенням шкіри голови. Тож спершу доведеться розібратися з особливостями вашого організму.

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Для початку важливо визначити, чи немає у вас трихологічних захворювання, станів гіповітамінозу, підвищеної сухості та жирності волосистої частини голови. Щоб виключити версію ендокринних патологій, лікар може призначити додаткові аналізи й, виходячи з діагностики та причин уповільнення зростання волосся, індивідуально підбере дієвий план лікування.

Що допоможе побороти випадіння волосся



Для відновлення волосся, застосовуйте комплексний підхід / Фото Pexels

Найкраще працює комплексний підхід: плазмотерапія, ін'єкції мезококтейлем, фотодинамічна терапія, підбір і застосування домашнього догляду, нормалізація дієти, заповнення дефіцитів, відмова від куріння. Ви побачите перші результати від лікування через 3 місяці. Почніть з малого: щоденного догляду за шкірою голови.

Чи впливає шампунь на ріст волосся

Безпосередньо – ні. Він не особливо контактує зі шкірою голови, тому немає сенсу додавати туди будь-які активні компоненти для росту волосся.

Будь-який шампунь відповідає за очищення.

Але опосередковано шампунь здатний вплинути на випадання волосся, якщо воно пов'язане з недостатнім очищенням шкіри голови, наприклад закупоркою волосяних фолікулів. Якщо ви підберете засіб, який підходить вашій шкірі – ви зможете мінімізувати проблему.

І навпаки, – якщо ваш засіб не вимивається, провокує свербіж, почервоніння, лущення, лупу та неприємний запах – він не справляється зі своїм завданням та не підходить для вашого типу шкіри.

Чи впливають зволожуючі засоби на стан волосся



Як доглядати за волоссям / Фото Pexels

Масла та олія вирівнюють волосся та живлять його, відновлюючи мікропошкодження. Проте, молекули масел великі за розміром, тому їх необхідно наносити на сухе волосся і тримати не менше 8 – 10 годин, щоб вони добре ввібралися та продемонстрували ефект.

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Від стрижки до стрижки потрібно використовувати спеціальні маски з кератином або колагеном 1 – 2 рази в тиждень. Не забувайте про термозахист і засоби з силіконом. Силікони не вступають в реакцію з киснем, не піддаються окисленню та не провокують алергічні реакції. Сучасні форми силікону не порушують газообмін, а вироблення захисної плівки, що огортає волосся допомагає вберегти пасма від ламкості та сухості.

Важливо звести до мінімуму фен, вирівнювач та інші засоби для укладання, які пересушують волосся.

Що впливає на ріст волосся



Як відновити волосся / Фото Pexels

Максимальна довжина волосся визначається фазою анагену (фазою підвищеного росту волосся). Цей період генетично детермінований та може тривати від 3 до 10 років.

Також на ріст впливають несприятливі фактори зовнішнього середовища і неправильний догляд. Зменшити негативний вплив можна за допомогою стимулюючих процедур (мікронідлінг для стимуляції шкіри голови; мезотерапія для насичення волосяних цибулин; плазмотерапія для стимуляції осту та профілактики випадіння волосся).

Якщо ви хочете приділити увагу довжині в цілому, зверніть увагу на зовнішні засоби для домашнього догляду, наприклад ті, які містять екстракти шовку та кератин.

Як зрозуміти, що у вас випадає забагато волосся

Це індивідуальний показник. Але якщо ви помітили, що уздовж лінії росту та по проділах стало менше волосся – це знак, що воно не просто випадає, але й відростає стоншеним.

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