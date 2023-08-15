Ці 5 спецій мають бути на кожній кухні

Якщо ви полюбляєте готувати, то на вашій кухні точно знайдеться кілька баночок зі спеціями. Проте переконайтеся, що ви маєте необхідний набір приправ, що нададуть вашим стравам неповторного смаку

Незалежно від того, що саме ви готуєте, вам точно знадобляться деякі прянощі. Додати спеції до вашої страви – це найпростіший спосіб додати чимало смаку та аромату будь-яким продуктам.

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Чорний перець горошком

Якщо ви часто готуєте вдома, ви, неодмінно, вже знаєте про те, наскільки чорний перець незамінний. Втім, пам'ятайте про те, що цілі горошини перцю підійдуть для кулінарії набагато краще за подріблену приправу. У цілому перці олії руйнуються не так швидко, і це дозволяє зберігати смак набагато довше.

Також існують рожевий і білий перець горошком, проте навіть звичайний чорний чудово задовольнить ваші кулінарні потреби.

Кмин

Ви точно знаєте цей землянистий, горіховий аромат, який кмин надає деяким стравам. Ця спеція надзвичайно універсальна і містить дуже багато олій, а це означає, що вам знадобиться зовсім трохи приправи, щоб зробити вашу їжу ароматною.



Кмин довше зберігається цілим / Фото Pexels​

Кмин також краще купувати цілим і подрібнювати вже за потреби. Це не тільки допоможе краще розкрити аромат і смак, але й довше зберігати приправу. Окрім того, кмин є складовою великої кількості суміші спецій: наприклад, порошків карі та чилі.

Куркума

Ця яскраво-помаранчева спеція відома тим, що її часто використовують у індійській та тайській кухні. Проте вона може здивувати вас, адже підійде і для багатьох інших страв.

Куркума належить до сімейства імбирних та має м'який квітковий смак. Експерти переконані, що додавання цієї приправи до вашої їжі кардинально змінить правила домашньої кухні незалежно від того, що саме ви готуєте.

Кориця

Вам може здатися, що кориця підходить тільки для випічки, проте ця пряність чудово підійде і для більш пікантних та цікавих страв. До того ж зважайте на те, що походження цієї спеції дуже сильно впливає на її смак.

Більшість людей звикли до деревного смаку індонезійської кориці, проте якщо ви хочете спробувати більш гострий варіант, вам варто розшукати в'єтнамську приправу.

Копчена паприка

Якщо ви хочете додати вашій їжі запаху диму та вогню, копчена паприка ідеально підійде для цього. Ця приправа належить до тієї ж родини, що й гострий червоний перець, проте має набагато м'якший смак.

Особливо добре вона пасуватиме до вегетаріанських страв, але може доповнити й м'ясні закуски.