Якщо ваш будинок не пахне так, як вам хотілося, цьому може бути кілька причин. Деякі з них можуть бути зовсім неочевидними, тож переконайтеся, що ви дотримуєтеся усіх порад експертів, і тоді ваш дім засяє свіжістю!

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Причини поганих запахів

Якщо вашою квартирою шириться несвіжий аромат, цілком ймовірно, причина криється у вашому кошику з брудною білизною. На одязі зберігаються піт, олії з тіла та інші природні "ароматизатори", тож з часом цей бруд може поширитися.

Окрім того, щоб прати більш регулярно, обов'язково слідкуйте за тим, щоб почистити кошик. Його потрібно протерти чистою ганчіркою та збризнути дезінфікуючим засобом. Якщо ваш кошик для прання має тканинну підкладку, ви можете закинути її у прання з рештою одягу.

Ще одна причина поганих запахів – висока вологість. У погано провітрюваних, схильних до вологи мість у вашому домі може виникнути затхлий запах та навіть цвіль. Остання ж не тільки неприємна, але й потенційно небезпечна для вашого здоров'я.



Ретельно прибирайте для збереження гарного запаху / Фото Pexels

Особливо вразливі до таких проблем ванна кімната та туалет, адже у цих приміщеннях найскладніше підтримувати низький рівень вологості. Переконайтеся, що ретельно провітрюєте кімнати. Якщо ж на плитці у душі з'явилася цвіль, обов'язково почистьте її за допомогою відбілювача чи оцту.

Почати погано пахнути може й ваше кухонне сміття. Переконайтеся, що ви виносите його відразу ж після того, як пакет наповнюється. Також намагайтеся регулярно мити відро для сміття, адже залишки їжі та інші рідини можуть витікати з пакета й залишатися у посудині, а згодом спричиняти затхлий, гнилий запах.

Як зберегти свіжість у домі

Звісно, перша порада, якою діляться експерти – регулярно робити ретельне прибирання: саме воно дозволить вам позбутися бруду та пилу. Але для того, щоб підтримувати гарний аромат якомога довше, ви можете спробувати встановити очищувач повітря. Він може відфільтрувати частинки пилу та інші алергени.

Також ви можете використовувати мийні засоби з сильним запахом. Найкраще для підтримання свіжості підійдуть засоби з цитрусовими ароматами. Втім, переконайтеся, що ви обираєте ті, що не викличуть алергію чи не зашкодять вашому диханню іншим чином.

Після приготування обіду запалюйте ароматичну свічку. Попри те, що під час приготування вечеря пахне чудово, згодом запахи олії, цибулі чи часнику можуть залишитися на кухні.