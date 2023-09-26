Не викидайте шкірку від картоплі: ось 5 способів використати її

Якщо перед вживанням ви чистите картоплю, не поспішайте викидати відходи у смітник. Ви й не підозрюєте, скільки у цього лушпиння способів використань: від миття плям до догляду за волоссям.

Виявляється, звичайна шкірка від картоплі, яку ви у досить великій кількості викидаєте, може стати незамінною частиною вашого господарства, якщо тільки знати, як її правильно використовувати. Це лушпиння таке ж корисне і універсальне, як і сама картопля, тож спробуйте дати йому нове життя. Про те, як це зробити, розповіла експертка Розетта Слоун.

Цікаво Ви неправильно зберігали картоплю: ось як це потрібно робити

Використовуйте шкірку як сухарі для панірування

Якщо ви часто готуєте фрикадельки, котлети чи інші страви, для яких потрібне панірування, вам зовсім необов'язково купувати сухарі, адже ви можете використати шкірку від картоплі.

Замінити сухарі шкірками варто у відношенні один до одного. Їхні зв'язувальні властивості однакові, але лушпиння має навіть одну неочевидну перевагу – воно не містить глютену.

Для того, щоб приготувати панірування, помістить шкірку в комбайн і збивайте, поки не перемелете шкірку у шматочки, схожі на вівсянку за розміром. надто довгі і великі шматки шкірки можуть призвести до зайвої липкості, тож уникайте їх.

Приховайте сиве волосся

Якщо ви помітили в себе кілька сивих волосин, проте уникаєте використання хімічних і токсичних фарб для волосся, лушпиння картоплі може стати чудовою екологічною альтернативою.

Якщо у вас світле волосся, лушпиння зробить його колір більш однорідним, а на темних пасмах затемнить і сивину та приховає її. Щоб зробити цей чудодійний засіб, вам знадобиться шкірка від двох великих картоплин.

Варіть лушпиння протягом 20 хвилин та дайте йому охолонути. Водою та шкіркою ополіскуйте голову після кожного миття, і дуже швидко помітите результат.

Приготуйте картопляне пюре

Якщо ви хочете додати своєму пюре ще більш яскравий картопляний смак, шкірка від картоплі чудово підійде. Лушпиння картоплі у своїх рецептах використовують чимало шеф-кухарів, зокрема і Гестон Блюменталь.

Використовуйте лушпиння для догляду за шкірою

Картопляну шкірку можна використовувати і для того, щоб освітлити та відбілити шкіру, але й без цього лушпиння може бути корисним у догляді. Для цього шкірку картоплі потрібно подрібнити в пасту та протирати нею ті ділянки шкіри, які мають нерівний колір чи висипання.



Шкірка картоплі може бути корисною для шкіри / Фото Pexels

Раніше картопляними шкірками жінки натирали все обличчя, щоб зробити зморшки менш помітними.

Використовуйте як добриво

Найкраще, що ви можете зробити з картопляним лушпинням, так це покласти його до компостної купи, та згодом удобрити ним ваші домашні рослини чи садок за домом.