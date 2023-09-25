Переваг у картоплі є чимало, і одна з найбільших – це її невелика вартість та величезна кількість способів приготування. Ви можете варити цей овоч, смажити, запікати та смажити. Як правильно зберігати коренеплід, розповіла дієтологиня Джерлін Джонс.

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Забезпечте належний потік повітря

Якщо ви купуєте картоплю вже розфасованою у мішках, в вашому поліетиленовому пакеті мають бути отвори для повітря. Якщо ви продовжуєте зберігати картоплю у цьому пакеті, переконайтеся, що він не зав'язаний надто міцно.

Також ви можете перекласти картоплю до картонного ящика, сітчастого мішка чи паперового пакету. Переконайтеся, що контейнер добре провітрюється. Річ у тому, що картопля виділяє вуглекислий газ та воду у вигляді пари, тож без вентиляції ваш пакет стане вологим з часом.



Зберігати картоплю не можна у герметичному пакеті / Фото Pexels

Тримайте далі від вологи

Якщо ви не хочете вирощувати картоплю, а бажаєте її зберегти свіжою, тримайте її якомога далі від темного і вологого середовища. Тож якщо ваша картопля лежить під раковиною, саме час її перекласти в інше місце.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Натомість краще зберігайте картоплю далі від сонячних променів і вологи. Найкраще для цього підійде комора та підвал. Не варто зберігати картоплю також на холодильнику чи поряд з плитою – ці прилади виділяють тепло та зіпсують картоплю.

Окрім того, нізащо не кладіть картоплю до холодильника – через низьку температуру крохмаль з овочу перетворюється на цукор.

Тримайте її окремо від фруктів

Звісно, це досить очевидне правило, але не слід зберігати яблука та картоплю разом. Ці два продукти можуть виробляти газ етилен, який може зіпсувати і яблука, і картоплю.