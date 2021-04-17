Яка частота пульсу є нормальною: порівняльна таблиця

Після фізичних навантажень, емоційних переживань, а також у ситуаціях, які трактуються людиною як небезпечні, частота пульсу збільшується. Водночас нормальна частота серцевих скорочень не є гарантією того, що людина повністю здорова. Попри це, контролювати цей показник – вкрай важливо. Чому, дізнайтеся з цієї статті.

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Якою є частота пульсу в спокої / Фото Unsplash

Стан спокою передбачає, що людина є фізично та емоційно розслабленою і саме у такому стані проводяться заміри частоти серцевих скорочень. Якщо вони виходять за межі здорових показників, це сигналізує про порушення кровообігу, внаслідок чого серце працює із перебоями.

Нормальна частота пульсу у дітей, старших 10 років та дорослих коливається у межах від 60 до 100 ударів за хвилину. У дітей молодшого віку вона є більшою, а у людей, які професійно займаються спортом, частота пульсу може бути менше ніж 60 ударів за хвилину, а часом – навіть 40 ударів за хвилину (у стані спокою).

За даними Національного інституту охорони здоров'я США, нормальними показниками частоти пульсу у стані спокою у немовлят і дітей є:

Вік Нормальний пульс (ударів за хвилину) До 1 місяця 7 – 190 Від 1 до 11 місяців 80 – 160 Від 1 до 2 років 80-130 Від 3 до 4 років 80 – 120 Від 5 до 6 років 75 – 115 Від 7 до 9 років 70 – 110 Більше ніж 10 років 60 – 100

Частота серцевих скорочень може варіюватися у межах зазначених показників – змінюватися у відповідь на фізичні навантаження, підвищення/зниження температури тіла, емоційні переживання чи зміну положення тіла (наприклад, відразу після швидкого підйому з лежачого у сидяче положення).

Що таке частота серцевих скорочень



Яка частота скорочень серця є нормою / Фото Unsplash

Як ми вже пояснювали, частота серцевих скорочень – це кількість ударів серця за хвилину. Серце – це м'язовий орган. Скорочуючись, воно помпує кров, насичену киснем та поживними речовинами, до всіх органів і тканин організму, після чого забирає від них вуглекислий газ та інші шкідливі сполуки.

Здорове серце постачає органам і тканинам якраз таку кількість крові і з такою частотою, яка їм потрібна конкретно у цей момент для здійснення тієї чи іншої діяльності.

Наприклад, коли нам страшно, то це автоматично провокує викид гормону адреналіну, який змушує наше серце битися швидше. Так організм готується використати більше кисню та енергії для втечі або ж протистояння потенційній небезпеці.

Синонімом до слова "пульс" є "серцеві скорочення", тобто те, скільки разів на хвилину наші судини скорочуються і розслабляються у відповідь на помпову діяльність серця. Частота пульсу точно відповідає частоті серцебиття, оскільки скорочення серця викликає підвищення тиску у судинах, що призводить до помітної пульсації.

Тобто, міряючи пульс, ми фактично міряємо частоту серцевих скорочень.

Якою є норма пульсу під час фізичних навантажень

Під час фізичних навантажень частота серцевих скорочень природно збільшується. Помірне підвищення частоти серцевих скорочень є цілком закономірним, оскільки організм потребує більше кисню та енергії, а отже серце повинно активніше помпувати кров. Проте важливо навантажувати серце дозовано і регулярно.

З часом, якщо людина тренується постійно, частота серцевих скорочень нормалізується. Тобто серце буде скорочуватися рідше, водночас його робота буде ефективнішою. Під час тренувань зможе спокійно перекачувати кров, забезпечуючи потребу організму у кисні та необхідних поживних речовинах.

Кардіотренування мають на меті зниження цільового пульсу – частоти серцевих скорочень при фізичних навантаженнях. Не менш важливим є й такий показник як максимальний пульс – він демонструє максимальну спроможність і продуктивність серця. Максимального пульсу людина досягає при високоінтенсивних фізичних навантаженнях.

Фахівці Американської асоціації серця встановили, що максимальна частота серцевих скорочень під час фізичних навантажень може становити приблизно 220 ударів за хвилину мінус вік людини. Тобто якщо людині, наприклад, 20 років, визначити її максимальну частоту серцевих скорочень під час фізичних навантажень можна шляхом простого арифметичного підрахунку: 220 – 20 = 200 (ударів за хвилину). Оскільки організм кожної людини по-різному реагує на фізичні навантаження, норма цільового пульсу вимірюється діапазоном, який називається "цільовою зоною пульсу".

У цій таблиці подано цільові зони пульсу для різних вікових груп:

Вік Цільова зона пульсу під час фізичних навантажень на 50 – 80% фізичних можливостей (ударів за хвилину) Середня максимальна частота серцевих скорочень під час фізичних навантажень на 100% фізичних можливостей (ударів за хвилину) 20 від 100 до 170 200 30 від 95 до 162 190 35 від 93 до 157 185 40 від 90 до 153 180 45 від 88 до 149 175 50 від 85 до 145 170 55 від 83 до 140 165 60 від 80 до 136 160 65 від 78 до 132 155 70 від 75 до 128 150

Щоб вписатися у рамки нормальних показників цільового пульсу, тренуватися потрібно систематично. Фахівці Американської асоціації серця рекомендують таку кількість і тривалість фізичних навантажень на тиждень:

Фізичні навантаження Приклад Тривалість (у хвилинах) Регулярність Загальна тривалість (на тиждень) Аеробні вправи помірної інтенсивності Ходьба, заняття з аеробіки Щонайменше 30 5 днів на тиждень Понад 2,5 години Енергійні аеробні вправи Біг, степ-аеробіка Щонайменше 25 3 дні на тиждень Довше 1 години 15 хвилин Від помірних до високо інтенсивних силових навантажень Силові тренування, фітнес Без конкретних рекомендацій 2 дні на тиждень Без конкретних рекомендацій Від помірних до енергійних аеробних вправ Ігрові види спорту, їзда на велосипеді У середньому 40 3 – 4 дні на тиждень Без конкретних рекомендацій

Що таке "аномальний серцевий ритм"

Коли йдеться про здоров'я серця, швидкість його роботи – не єдиний фактор, який слід враховувати. Надзвичайно важливим є також ритм серцебиття. Серце повинно битися у стабільному ритмі. Між його ударами повинні бути однакові проміжки.

Природа наділила серце власною електричною системою, яка "повідомляє" йому, коли потрібно здійснити удар і штовхнути кров. Збої у цій системі можуть призводити до аномального серцевого ритму. Коливання пульсу протягом дня у відповідь на фізичні навантаження, хвилювання, задоволення чи страх є нормальним явищем. Однак у стані спокою людина не повинна відчувати свого пульсу.

Якщо відчуваєте, що ваше серце б'ється неритмічно (надто швидко або, навпаки, повільно), проконсультуйтеся зі своїм лікарем!

У вас також можуть виникати відчуття "пропущеного" удару, тобто вам може здаватися, що серце "забуло" зробити удар, або ж, навпаки, зробило зайвий. "Зайвий" удар серця називається "екстрасистолою". Екстрасистола є поширеним і, зазвичай, не шкідливим явищем, яка не завжди вимагає лікування.

Існує кілька різних видів аномального серцевого ритму, які залежать від того, в якій ділянці серця цей аномальний ритм починається і яке серцебиття викликає – пришвидшене чи сповільнене. Найпоширенішим аномальним ритмом є фібриляція передсердь, внаслідок чого нормальне серцебиття замінюється на нестійке.

Швидкий серцевий ритм, також відомий як тахікардія, може включати:

надшлуночкову тахікардію;

неадекватну синусову тахікардію;

фібриляцію (тріпотіння) передсердь;

шлуночкову тахікардію;

фібриляцію (миготіння) шлуночків.



Як нормалізувати пульс / Фото Unsplash

Повільний серцевий ритм, також відомий як брадикардія, може включати:

атріовентрикулярну серцеву блокаду;

блок пучкової гілки;

синдром слабкості синусового вузла.

Як нормалізувати пульс