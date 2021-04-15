Ходьба чи біг: що насправді корисніше для серця та ефективніше для схуднення
Ходьба і біг – це прекрасні види активності для серця та судин. Важко сказати, що з цього краще без врахування індивідуальних потреб людини. Сьогодні спробуємо проаналізувати різні сценарії та допоможемо підібрати корисніший та ефективніший варіант для вас.
Джерело:Healthline
Якщо ви хочете спалити більше калорій або схуднути – вам допоможе біг. Водночас швидка ходьба має безліч інших переваг для вашого здоров'я. Детальніше про них – далі.
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Що краще для серця
І біг, і ходьба однаково корисні для серця / Фото Pexels
Ходьба і біг – це аеробні серцево-судинні або, як їх ще називають, "кардіо" навантаження. Серед їх переваг:
- швидке схуднення та підтримка здорової ваги;
- підвищення витривалості;
- покращення імунної системи;
- зменшення симптомів хронічних захворювань;
- зміцнення серця;
- позитивний вплив на тривалість життя.
Серцево-судинні вправи також корисні для вашого психічного здоров’я.
Що ж все-таки краще
Обирайте біг, якщо хочете схуднути / Фото Pexels
Швидка ходьба багато в чому демонструє ті ж переваги, що й біг, утім, останній допомагає спалити вдвічі більше калорій. Якщо ваша мета – швидке схуднення, однозначно обирайте біг.
Якщо ви новачок у цій сфері та не можете долати великих дистанцій на високих швидкостях, розпочніть з ходьби. Тривалі прогулянки приведуть вас у форму і після чого ви можете переходити на наступний рівень.
Як ходити, щоб схуднути
Швидка ходьба проти бігу
Швидка ходьба – це орієнтовно 6 – 7 кілометрів на годину та більше. ЇЇ головна мета – пришвидшити пульс. При цьому ви спалите таку ж кількість калорій, як і при бігу.
Для того, щоб отримати максимальний ефект коригуйте темп: набирайте швидкості впродовж двох хвилин, а потім сповільнюйте рух.
Ходьба з обтяжувальним жилетом
Така ходьба може збільшити кількість спалених калорій. Щоб не перенавантажити тіло, одягайте жилет, який не перевищує 5 – 10% від вашої загальної маси.
Якщо ви шукаєте альтернативний спосіб схуднути або привести м’язи в тонус, спробуйте поєднати жилет з інтервальним типом швидкої ходьби, а також прогулюватися з легкими гантелями в кожній руці.
Ходьба вгору
Підйом в гори такий же ефективний, як і біг / Фото Pexels
Підйом в гори теж допомагає спалити таку ж кількість калорій, як біг. Для цього достатньо знайти горбисту місцевість або йти під нахилом на біговій доріжці.
Переваги та ризики
Попри те, що біг – це ефективно та корисно, він є більш травматичним. З часом це навантаження може призвести до:
- Стрес-перелому.
- Ураження коліна
- Запалення ахіллового сухожилля.
- Травми задніх м'язів стегна.
- Запалення окістя.
- Запалення зв'язки тазу.
Ризик травмування у бігунів становить 20 – 70%, тоді як у людей, що обирають біг, цей фактор практично відсутній.
Що ми з'ясували
Будь-яка активність краще, ніж її відсутність / Фото Pexels
- Як ходьба, так і біг – ефективні форми кардіонавантажень. Якщо ваша ціль – підтримка здоров'я серця – підійде будь-яка активність. Якщо ви хочете отримати видимий ефект, займайтеся обраною вправою хоча б 3 рази на тиждень.
- Ходьба – найкращий вибір для новачків, які лише приходять в форму.
- Якщо ваша ціль – схуднення чи спалення калорій – спробуйте бігати.
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