Якщо ви хочете спалити більше калорій або схуднути – вам допоможе біг. Водночас швидка ходьба має безліч інших переваг для вашого здоров'я. Детальніше про них – далі.

Серцево-судинні вправи також корисні для вашого психічного здоров’я. Дослідження говорять, що лише 30 хвилин вправ середньої інтенсивності 3 рази на тиждень, зменшують тривогу та депресію, покращують настрій та самооцінку.

Ходьба і біг – це аеробні серцево-судинні або, як їх ще називають, "кардіо" навантаження . Серед їх переваг:

І біг, і ходьба однаково корисні для серця / Фото Pexels

Що ж все-таки краще



Обирайте біг, якщо хочете схуднути / Фото Pexels

Швидка ходьба багато в чому демонструє ті ж переваги, що й біг, утім, останній допомагає спалити вдвічі більше калорій. Якщо ваша мета – швидке схуднення, однозначно обирайте біг.

Якщо ви новачок у цій сфері та не можете долати великих дистанцій на високих швидкостях, розпочніть з ходьби. Тривалі прогулянки приведуть вас у форму і після чого ви можете переходити на наступний рівень.

Як ходити, щоб схуднути

Швидка ходьба проти бігу Швидка ходьба – це орієнтовно 6 – 7 кілометрів на годину та більше. ЇЇ головна мета – пришвидшити пульс. При цьому ви спалите таку ж кількість калорій, як і при бігу. Для того, щоб отримати максимальний ефект коригуйте темп: набирайте швидкості впродовж двох хвилин, а потім сповільнюйте рух. Ходьба з обтяжувальним жилетом Така ходьба може збільшити кількість спалених калорій. Щоб не перенавантажити тіло, одягайте жилет, який не перевищує 5 – 10% від вашої загальної маси. Якщо ви шукаєте альтернативний спосіб схуднути або привести м’язи в тонус, спробуйте поєднати жилет з інтервальним типом швидкої ходьби, а також прогулюватися з легкими гантелями в кожній руці. Ходьба вгору

Підйом в гори такий же ефективний, як і біг / Фото Pexels Підйом в гори теж допомагає спалити таку ж кількість калорій, як біг. Для цього достатньо знайти горбисту місцевість або йти під нахилом на біговій доріжці.