Нутриціолог назвав 7 продуктів, які провокують появу целюліту

На жаль, схуднути в конкретній частині тіла неможливо: локальне жироспалювання – це міф. Коли людина починає комплексний процес схуднення (сідає на дієту та регулярно відвідує зал), жирова тканина йде з усього організму.

Однак однією з найбільш проблемних зон залишаються стегна. Мало того, що багатьом найскладніше добитися зменшення об'ємів цієї частини тіла, так ще й саме тут найчастіше з'являється целюліт. Нутриціологи це пояснюють тим, що целюліт виникає там, де скупчуються надлишкові жирові відкладення. Відповідно, появі "апельсинової шкірки" сприяє надлишок калорійної їжі.

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Щоб знизити ризики прояву неприємного дефекту, нутриціологи пропонують зменшити вживання цих продуктів.

Цукор



Які продукти провокують появу целюліту / Фото Pexels

Якою б не була ваша мета – позбутися від зайвих кілограмів чи поліпшити стан шкіри, відмова від цукру – перший крок на шляху до здорового раціону. Хоча цукор сам по собі не містить жирів, навіть одна його порція додає велику кількість калорій. І якщо не витратити цю енергію відразу, організм збереже її про запас у вигляді жирової тканини.

Крім того, надмірне споживання цукру може скоротити кількість колагену в організмі. Дефіцит цієї речовини негативно відбивається на шкірі, в тому числі й на інтенсивності целюліту.

Білий хліб, паста і рис

Які продукти провокують появу целюліту / Фото Pexels

Під час схуднення варто відмовитися від виробів з білого борошна (хліба, випічки, макаронів) і рису. Ці продукти володіють високим глікемічним індексом та містять складні вуглеводи. При вживанні, організм розщеплює їх до цукрів. Наприклад, крохмаль в процесі травлення, розпадається до глюкози. Це може негативно позначитися на стані шкіри.

Білий хліб можна замінити на цільнозерновий, а макарони з пшеничного борошна – на пасту з гречки.

Перероблене м'ясо

Шинка, ковбаси, сосиски – від цих продуктів точно варто відмовитися, якщо не хочете, щоб ваші стегна були покриті апельсиновою кіркою. Річ у тому, що в переробленому м'ясі міститься велика кількість натрієвої солі. Вона затримує воду в організмі, через що виникають набряки, а шкіра починає виглядати зморщеною.

Сири



Які продукти провокують появу целюліту / Фото Pexels

також є джерелами надмірної кількості солі. СириЯк і у випадку з переробленим м'ясом, надмірне вживання солі порушує водно-сольовий баланс в організмі, затримуючи рідини і погіршуючи загальний стан шкірних покривів.

Скоротити негативний ефект від вживання сирів можна, збільшивши споживання води.

Авокадо, горіхи і сухофрукти

Попри те, що ці 3 продукти вважаються невіддільною частиною здорового раціону, зловживати ними все ж не варто. Самі по собі вони досить калорійні. Наприклад, в порції горіхової суміші (30 грамів) міститься 182 калорій.

Якщо за один раз з'їдати занадто багато правильних продуктів, користі від них буде не більше, ніж від шкідливої ​​їжі.

Алкоголь

Алкогольні напої також не особливо в'яжуться з класичними уявленнями про здоровий спосіб життя. Що стосується конкретно стегон, алкоголь сприяє появі целюліту. Він дає додаткове навантаження на печінку і сприяє руйнуванню колагенових волокон, які відповідають за пружність і еластичність шкіри.

Кава



Які продукти провокують появу целюліту / Фото Pexels

Кава у великих кількостях провокує викид адреналіну і збільшує навантаження на залози, що відповідають за його вироблення. Таким чином, організму доводиться докладати додаткові зусилля, щоб наднирники позбулися зайвого адреналіну. Тож надмірне вживання кави підвищує ризик відкладення жиру в проблемних зонах, в тому числі на стегнах.