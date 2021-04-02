Дієтологиня розповіла, яка їжа погіршує імунітет та пришвидшує старіння
Якщо ви втомилися викидати гроші на вітаміни, доглядову та антивікову косметику, зверніть увагу на те, що ви їсте. Можливо, вам слід виключити з раціону деякі продукти, які перекреслюють всі ваші прагнення виглядати та почуватися здорово.
Джерело:інстаграм Соломія Наум
Звісно, догляд за собою – це важливо, але харчування – це фундамент, який безпосередньо впливає на зовнішній вигляд. Дієтологиня Соломія Наум зібрала 5 звичок, які негативно впливають на імунітет та пришвидшують старіння.
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Фастфуд
Трансжири (такі, як маргарин) та обсмажування в олії на високих температурах (особливо, якщо це олія з низькою димовою точкою), підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань та негативно позначаються на судинах.
Насичені жири
Це жири, які містяться в продуктах тваринного походження і вони необхідні нашому організму. Але якщо їх більше ніж 20 – 30% від добового раціону, порушується ліпідний обмін і зростає запалення в клітинах.
Зневоднення
Вода необхідна для правильного функціонування всіх органів і насичення крові поживними речовинами. Потрібно пити в середньому 30 мілілітрів чистої води на кілограм ваги. Але збільшувати дозу варто поступово.
Випічка
Дріжджі з цукром порушують мікрофлору кишечника і сприяють розвитку патогенних бактерій. Якщо не зловживати випічкою, ймовірність таких проблем буде значно нижчою.
Алкоголь
Алкоголь знижує рівень вітаміну А в організмі, який є важливим антиоксидантом, що бореться з запальними процесами. Тому відмова від алкоголю теж піде на користь організму.
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