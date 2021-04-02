Якщо ви втомилися викидати гроші на вітаміни, доглядову та антивікову косметику, зверніть увагу на те, що ви їсте. Можливо, вам слід виключити з раціону деякі продукти, які перекреслюють всі ваші прагнення виглядати та почуватися здорово.

Звісно, догляд за собою – це важливо, але харчування – це фундамент, який безпосередньо впливає на зовнішній вигляд. Дієтологиня Соломія Наум зібрала 5 звичок, які негативно впливають на імунітет та пришвидшують старіння.

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Фастфуд

Трансжири (такі, як маргарин) та обсмажування в олії на високих температурах (особливо, якщо це олія з низькою димовою точкою), підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань та негативно позначаються на судинах.

Насичені жири

Це жири, які містяться в продуктах тваринного походження і вони необхідні нашому організму. Але якщо їх більше ніж 20 – 30% від добового раціону, порушується ліпідний обмін і зростає запалення в клітинах.

Зневоднення

Вода необхідна для правильного функціонування всіх органів і насичення крові поживними речовинами. Потрібно пити в середньому 30 мілілітрів чистої води на кілограм ваги. Але збільшувати дозу варто поступово.

Випічка

Дріжджі з цукром порушують мікрофлору кишечника і сприяють розвитку патогенних бактерій. Якщо не зловживати випічкою, ймовірність таких проблем буде значно нижчою.

Алкоголь

Алкоголь знижує рівень вітаміну А в організмі, який є важливим антиоксидантом, що бореться з запальними процесами. Тому відмова від алкоголю теж піде на користь організму.