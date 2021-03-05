Обліпиха для здоров'я: поради щодо застосування

Обліпиха, яка часто застосовується для укріплення імунітету, має неймовірно широкий спектр властивостей. Це унікальний компонент для б'юті-процедур, препарат для покращення серцево-судинної системи та інгредієнт для смачних лікувальних чаїв.

Стародавні римляни вірили, що бог війни Марс дарує чоловікам ягоду, в якій міститься сила "великого Сонця". Під час боїв воїни обов'язково додавали її до свого раціону для того, щоб підвищувати бойові потужності. У народній азійській медицині ця ягода використовувалася для відновлення життєвих сил, а також для лікування хвороб крові, серця і легенів. На Тибеті вважалося, що плоди допомагають людському організму адаптуватися до умов високогір'я.

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Це все про обліпиху – ягоду, яка широко використовувалася в давнину для лікування хвороб шлунка, шкіри та очей. У відварі з плодів обліпихи купали дітей, щоб захистити їх шкіру від висипань, а жінки застосовувати його для ополіскування волосся. Втім, сьогодні обліпиха втратила колишню популярність.

Що говорить наука



Обліпиха для покращення самопочуття / Фото Unsplash

Сучасні медицина та косметологія не дарма розхвалюють обліпиху. Щоб оцінити переваги ягоди, пропонуємо розібрати склад продуктів, виготовлених з неї.

Хімічний склад обліпихової олії

В олії обліпихи міститься майже 190 біологічно активних речовин.

Кислоти: пальмітинова, олеїнова, лінолева, стеаринова, арахінова, яблучна, лимонна.

пальмітинова, олеїнова, лінолева, стеаринова, арахінова, яблучна, лимонна. Вітаміни: A, C, D, E, F, K, P, B1, B2, B6.

A, C, D, E, F, K, P, B1, B2, B6. Антиоксиданти, а також цинк, залізо, кальцій, селен, мідь, дубильні речовини.

З огляду на такий багатий склад, не дивно, що ягоди та масла обліпихи сприятливо впливають як здоров'я, так і на зовнішній вигляд.

Обліпиха для здоров'я

Ягоди та олія обліпихи підтримують функції імунної системи та борються з інфекціями. Насамперед це пов'язано з високим вмістом вітаміну С та комплексу інших мікроелементів.

Також обліпиху пов'язують з здоровою роботою серця, покращеним кровообігом, виведенням токсинів та насиченням шкіри киснем. Завдяки вмісту ненасичених жирних кислот, обліпиха сприяє регенерації шкіри та знижує рівень холестерину в крові. А виражена антидепресивна дія допомагає боротися з тривожністю та депресіями.



Смузі з обліпихи / Фото Unsplash

Дослідження вчених Медичного університету Барселони підтвердило, що жирні кислоти в складі обліпихової олії – це незамінні елементи в з'єднанні клітинних мембран, які відповідають за транспорт важливих енергетичних і поживних речовин, а також регулюють концентрацію ліпідів в плазмі.

Інша група вчених довела, що застосування обліпихової олії здатне зменшити прояви "синдрому сухого ока". Впродовж 3-х місяців добровольці щодня вживали 2 грами обліпихової олії. В результаті у них знизилося почервоніння, печіння та відчуття "стороннього тіла" в очах.

Ягода краси



Олія обліпихи / Фото Unsplash

Обліпиха бореться з запаленнями завдяки гамма-ліноленовій кислоті (GLA), яка прискорює обмін поживних речовин, покращує кровообіг і насичує шкіру киснем, а також виконує функцію "міжклітинного цементу", з'єднуючи між собою клітини епідермісу. Захищає шкіру від втрати вологи. Завдяки великій кількості жирних кислот, обліпиха пом'якшує епідерміс та краще утримує вологу всередині шкіри. Підвищує захисні функції шкіри. Насичені жирні кислоти в складі обліпихової олії створюють захисну плівку, підвищуючи пружність шкіри. Вирівнює тон. Поєднання вітамінів А і С здатне покращити колір шкіри обличчя, прибрати пігментні плями та зміцнити стінки кровоносних судин. Боротьба з акне. Шкіра, схильна до появи чорних крапок і акне, має знижений вміст лінолевої кислоти. Її дефіцит можна виправити за допомогою обліпихи. Ця ягода здатна стимулювати роботу сальних залоз та зменшити інтенсивність висипань. Антивіковий догляд. Обліпихова олія є цінним джерелом ліпофільних антиоксидантів, які борються зі старінням шкіри та зморшками. Але застосовувати цей засіб варто не частіше 2 разів на тиждень.

Протипоказання

Олія обліпихи – цінна знахідка, однак перш ніж вводити її в щоденну доглядову рутину, слід пройти тест на алергію. Особливо, якщо ви власниця чутливої ​​та схильної до подразнень шкіри.



Перед застосуванням обліпихи пройдіть тест на чутливість / Фото Unsplash

Попри величезну користь обліпиха має кілька протипоказань. Серед них:

холецистит

холангіт

панкреатит

гепатит

холестаз

підвищена кислотність шлунка

загострення захворювань жовчного міхура і печінки.

Як приготувати чай з обліпихи

Візьміть 1 стакан ягід обліпихи

Кілька листочків свіжої або сухої м'яти

1 паличку кориці

1 – 2 чайних ложки меду

2 чайних ложки чорного або зеленого чаю

1 літр кип'яченої води

Послідовність заварювання