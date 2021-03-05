Обліпиха для здоров'я: поради щодо застосування

Джерело:My Hand Book
Обліпиха, яка часто застосовується для укріплення імунітету, має неймовірно широкий спектр властивостей. Це унікальний компонент для б'юті-процедур, препарат для покращення серцево-судинної системи та інгредієнт для смачних лікувальних чаїв.
Стародавні римляни вірили, що бог війни Марс дарує чоловікам ягоду, в якій міститься сила "великого Сонця". Під час боїв воїни обов'язково додавали її до свого раціону для того, щоб підвищувати бойові потужності. У народній азійській медицині ця ягода використовувалася для відновлення життєвих сил, а також для лікування хвороб крові, серця і легенів. На Тибеті вважалося, що плоди допомагають людському організму адаптуватися до умов високогір'я.
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Це все про обліпиху – ягоду, яка широко використовувалася в давнину для лікування хвороб шлунка, шкіри та очей. У відварі з плодів обліпихи купали дітей, щоб захистити їх шкіру від висипань, а жінки застосовувати його для ополіскування волосся. Втім, сьогодні обліпиха втратила колишню популярність.
Обліпиха для покращення самопочуття / Фото Unsplash
Сучасні медицина та косметологія не дарма розхвалюють обліпиху. Щоб оцінити переваги ягоди, пропонуємо розібрати склад продуктів, виготовлених з неї.
В олії обліпихи міститься майже 190 біологічно активних речовин.
З огляду на такий багатий склад, не дивно, що ягоди та масла обліпихи сприятливо впливають як здоров'я, так і на зовнішній вигляд.
Ягоди та олія обліпихи підтримують функції імунної системи та борються з інфекціями. Насамперед це пов'язано з високим вмістом вітаміну С та комплексу інших мікроелементів.
Також обліпиху пов'язують з здоровою роботою серця, покращеним кровообігом, виведенням токсинів та насиченням шкіри киснем. Завдяки вмісту ненасичених жирних кислот, обліпиха сприяє регенерації шкіри та знижує рівень холестерину в крові. А виражена антидепресивна дія допомагає боротися з тривожністю та депресіями.
Смузі з обліпихи / Фото Unsplash
Дослідження вчених Медичного університету Барселони підтвердило, що жирні кислоти в складі обліпихової олії – це незамінні елементи в з'єднанні клітинних мембран, які відповідають за транспорт важливих енергетичних і поживних речовин, а також регулюють концентрацію ліпідів в плазмі.
Інша група вчених довела, що застосування обліпихової олії здатне зменшити прояви "синдрому сухого ока". Впродовж 3-х місяців добровольці щодня вживали 2 грами обліпихової олії. В результаті у них знизилося почервоніння, печіння та відчуття "стороннього тіла" в очах.
Олія обліпихи / Фото Unsplash
Перед застосуванням обліпихи пройдіть тест на чутливість / Фото Unsplash
Попри величезну користь обліпиха має кілька протипоказань. Серед них:
Послідовність заварювання