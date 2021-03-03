Особистий досвід: як 14 років веганства можуть вплинути на тіло

40-річна австралійка Ліенн Редкліфф, більш відома як Freelee The BananaGirl вже 14 років харчується рослинними продуктами, які вирощує самостійно. За цей час жінка схудла на 18 кілограмів, поборола наркотичну залежність та розлади харчової поведінки.

На просторах інтернету зустрічається безліч вражаючих історій схуднення. Одна з них про австралійку Ліен Редкліфф, яка в юності страждала від булімії та анорексії, крім того, у неї були проблеми з наркотиками. До 21 року Ліен була на межі самогубства. Її життя змінилося завдяки викладачці з йоги, яка надихнула дівчину на роботу над своїми звичками.

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Поступово Ліен впоралася з залежностями, відмовилася від наркотиків і алкоголю, а також перейшла на рослину їжу. Під час реабілітації дівчина зрозуміла, що не відчуває себе щасливою в місті. А її робота в Макдональдсі та стриптиз-клубі не сприяє покращенню стану. Тому дівчина наважилася на радикальні зміни.

У 2018 році дівчина разом з хлопцем переїхала в Південну Америку. Вони оселилися в маленькому дерев'яному будинку посеред джунглів Еквадору. Тоді ж вона завела інстаграм-аккаунт та канал на YouTube. Так з'явилася Freelee The BananaGirl.

Фрілі та її партнер Робін ведуть аскетичний спосіб життя: практично не носять одягу, не користуються продукцією мас-маркету та намагаються скоротити до мінімуму виробництво відходів, які засмічують довкілля. За час життя в джунглях блогерка перейшла на харчування фруктами та овочами, які вирощує самостійно. Завдяки такій незвичайній дієті дівчина схудла на 18 кілограмів.

Раціон дівчини

Головне правило Фріллі – вживати овочі та фрукти, піддані термічній обробці, лише після 16 години дня. Впродовж доби вона з'їдає половину кавуна, до 15 бананів, манго, папайю, овочевий салат і турецькі фіги.

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Всього за день екоблогерка споживає близько 2500 ккалорій. У своєму аккаунті Фрілі розповідає, що дотримується подібної дієти вже 14 років і відчуває себе прекрасно. Це, за її словами, підтверджують й медичні аналізи.

Історія Ліен Редкліфф мотивує тисячі людей по всьому світу відмовитися від споживання м'яса і приділяти більшу увагу навколишньому середовищу. Одним з основних завдань вона називає боротьбу з загрозою глобального потепління.