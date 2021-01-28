Фітнес-тренерка Джастін Вітчерч, яка протягом кількох десятків років боролася з алкогольною залежністю, розповідає, як змінити мислення за допомогою здорового способу життя та в 41 рік вийти на модельний подіум.

Джерело: Dailymail

Джастін Вітчерч – 48-річна мешканка австралійського міста Голд-Кост, матір двох дітей, модель, письменниця та фітнес-тренерка, яка ще нещодавно боролася з алкоголізмом та не могла уявити, що спорт стане частиною її життя.

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Переглянути свій спосіб життя Джастін допомогли лікарі та 9-річна донька жінки. Перші – озвучили невтішні прогнози, друга – сказала, що сумнівається в покращенні стану матері.



Сьогодні Джастін вважає, що однією з найбільших проблем здорового способу життя є налагодження правильних соціальних зв'язків. Коли вона лиш розпочинала свій шлях відмови від алкоголю, їй було важко сказати людям, що сьогодні вона не п'є та проігнорувати чергову порцію алкоголю:

Алкоголь – це єдиний наркотик, відмовляючися від якого, ви повинні виправдовуватися.

Джастін перестала вживати алкоголь, коли їй було 40 років. Більшу частину свого життя жінка намагалася перестати пити, але регулярно зривалася, коли виникав повід. За 6 місяців до повної зав'язки, Джастін випивала щонайменше 3 пляшки вина, інколи – комбінуючи їх з горілчаними виробами. Жінка схудла на 14 кілограмів, показники печінки були критичними, а тригліцериди піднялися настільки високо, що вона могла померти в будь-який момент від серцевого нападу.

Переломним моментом стала моя дев'ятирічна дочка, яка зі сльозами на очах дивилася на мене та стверджувала, що мене вже нічого не врятує.

Лікарі передбачали, що з таким темпом Джастін проживе лише кілька місяців. Втім, жінка вирішила взяти життя у свої руки. Щоб не здатися, їй довелося знайти речі, які повністю захоплять її увагу та допоможуть якомога менше думати про деструктивну звичку. Всім, хто проходить подібний шлях Джастін рекомендує робити лиш те, що принесе користь здоров'ю, наприклад, заняття фізичними вправами, приготування збалансованого обіду або ж – сон. Також корисно згадати про закинуте хобі або зайнятися пошуком нової справи життя.



На своїх лекціях Джастін часто наголошує, що після першого етапу, де ви відмовляєтеся від старого оточення, вводите нові звички та проявляєте більше турботи про себе, наступає не менш складна стадія контролю. Вам потрібно бути обережним, підбираючи де та в який час доби, ви зустрічаєтеся з колегами чи друзями.

Коли ви почнете відновлювати соціальні контакти, потурбуйтеся про те, щоб час доби не передбачав можливості випити. Для мене це завжди був сніданок чи ланч.