Остеохондроз: дієві поради для профілактики та лікування захворювання

Сьогодні на остеохондроз страждають від 40 до 90% населення земної кулі. Найчастіше з першими проявами остеохондрозу стикаються особи після 35 років. Чинниками, що прискорюють розвиток недуги, є динамічні та статичні перевантаження, травми спини, вібрація.

Виражені прояви остеохондрозу стають помітними у зрілому віці, проте біль у спині турбує навіть молодих людей у віці від 18 до 30 років. Симптоми захворювання у молодшому віці розвиваються через низку причин:

порушення постави (може виникати внаслідок тривалого сидіння перед комп’ютером);

погана фізична підготовка;

зайва вага;

викривлення хребта;

плоскостопість.

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За один день хронічне захворювання не здатне розвинутись в жодної людини. Протягом тривалого часу відбуваються незворотні зміни в органах і тканинах. Формування остеохондрозу шийного відділу хребта розвивається щонайменше 6 місяців.



Формування остеохондрозу розвивається щонайменше 6 місяців / Фото Pexels

Наявність кількох з вказаних нижче скарг, свідчить про наявність хвороби:

дискомфорт в різних відділах хребта : від незначного, тупого, тягнучого болю до дуже сильного, часом нестерпного, що поширюється в різні частини тіла (кінцівки, лопатки, плечі, потилицю, шию);

: від незначного, тупого, тягнучого болю до дуже сильного, часом нестерпного, що поширюється в різні частини тіла (кінцівки, лопатки, плечі, потилицю, шию); частий головний біль , запаморочення;

, запаморочення; швидка зорова втома , зниження гостроти зору;

, зниження гостроти зору; підвищена стомлюваність під час фізичної та розумової праці;

під час фізичної та розумової праці; порушення чутливості в кінцівках і різних частинах тіла;

і різних частинах тіла; мерзлякуватість рук або ніг.

Вказані симптоми виникають внаслідок дистрофічних порушень в суглобових хрящах і защемлення нервових закінчень.

Підкріплення терапії

Цікавий факт . Подібні патологічні зміни можуть розвиватися практично у будь-якому суглобі, проте найчастіше уражаються міжхребцеві диски.



Підберіть препарати, які підвищують поріг больової чутливості / Фото Pexels

Лікування остеохондрозу шийного відділу хребта має проводитись фахівцем, який зважить особливості анамнезу і перебігу хвороби.

Позитивний ефект терапії остеохондрозу можливо досягти за умови комплексного та індивідуального підходу. В подібних випадках застосування натуропатичних препаратів Цель Т та Траумель С буде достойною альтернативою звичайним протизапальним засобам. Їх ефективність була доведена в дослідженнях, що проводились при лікуванні дегенеративно-дистрофічних змін хребта.

Цель Т – комплексний біологічний препарат. Він доступний в продажу в різних формах випуску: мазь, таблетки, ампули. Цей лікарський засіб нормалізує порушені процеси обміну речовин у суглобі, призупиняє дегенерацію хряща, має протизапальні властивості. Комплексне застосування препарату сприяє переходу захворювання з гострої фази до стійкої ремісії.

Траумель С – натуропатичний препарат до складу якого входять компоненти рослинного та мінерального походження. Він випускається в формі таблеток, мазі, гелю та ампул. Траумель С має протизапальну, знеболюючу, імунокорегуючу дію; поліпшує клітинний обмін. Покращується загальний стан пацієнта: підвищується поріг больової чутливості, поліпшується апетит, нормалізується сон.

Профілактика остеохондрозу шийного відділу хребта



Регулярна розминка – найкраща профілактика / Фото Pexels

Звісно, хворобі легше запобігати, ніж лікувати запущений процес. Виконання фізичних вправ протягом тривалого часу – надійна профілактика остеохондрозу шийного відділу хребта. Ось кілька вправ, що допоможуть запобігти порушенням функції хребців шиї:

натисніть лобом на долоню та напружте м’язи шиї. Повторіть вправу 3 рази по 7 секунд.

Повторіть вправу 3 рази по 7 секунд. натисніть потилицею на долоню та напружте м’язи шиї. Вправу виконуйте 3 рази по 7 секунд

Вправу виконуйте 3 рази по 7 секунд напружте м’язи шиї, натисніть лівою скронею на ліву долоню (3 рази по 7 секунд), а потім правою скронею натисніть на праву долоню (3 рази по 7 секунд).

(3 рази по 7 секунд), а (3 рази по 7 секунд). голову злегка нахиліть назад. Долаючи опір напружених м’язів шиї, притисніть підборіддя до яремної ямки. Виконуйте вправу не менше 5 разів.

Виконуйте вправу не менше 5 разів. голову та плечі тримайте прямо. Повільно поверніть голову максимально вправо (5 разів). Повторіть подібні рухи вліво.

(5 разів). Повторіть подібні рухи вліво. підборіддя опустіть до шиї. Поверніть голову спочатку 5 разів вправо, а потім 5 разів вліво.

нахиліть голову назад. Намагайтесь торкнутись правим вухом правого плеча (5 разів). Виконайте цей рух, намагаючись лівим вухом торкнутись лівого плеча (5 разів).



Як виконувати вправи для шиї / Інфографіка 24 каналу

Ці вправи рекомендовано включити до ранкової гігієнічної гімнастики та виконувати протягом робочого дня. Виконувати їх можна як в положенні сидячи, так і стоячи.