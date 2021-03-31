Остеохондроз: дієві поради для профілактики та лікування захворювання

Джерело:24 канал
Сьогодні на остеохондроз страждають від 40 до 90% населення земної кулі. Найчастіше з першими проявами остеохондрозу стикаються особи після 35 років. Чинниками, що прискорюють розвиток недуги, є динамічні та статичні перевантаження, травми спини, вібрація.
Виражені прояви остеохондрозу стають помітними у зрілому віці, проте біль у спині турбує навіть молодих людей у віці від 18 до 30 років. Симптоми захворювання у молодшому віці розвиваються через низку причин:
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За один день хронічне захворювання не здатне розвинутись в жодної людини. Протягом тривалого часу відбуваються незворотні зміни в органах і тканинах. Формування остеохондрозу шийного відділу хребта розвивається щонайменше 6 місяців.
Формування остеохондрозу розвивається щонайменше 6 місяців / Фото Pexels
Наявність кількох з вказаних нижче скарг, свідчить про наявність хвороби:
Вказані симптоми виникають внаслідок дистрофічних порушень в суглобових хрящах і защемлення нервових закінчень.Цікавий факт. Подібні патологічні зміни можуть розвиватися практично у будь-якому суглобі, проте найчастіше уражаються міжхребцеві диски.
Підберіть препарати, які підвищують поріг больової чутливості / Фото Pexels
Лікування остеохондрозу шийного відділу хребта має проводитись фахівцем, який зважить особливості анамнезу і перебігу хвороби.
Позитивний ефект терапії остеохондрозу можливо досягти за умови комплексного та індивідуального підходу. В подібних випадках застосування натуропатичних препаратів Цель Т та Траумель С буде достойною альтернативою звичайним протизапальним засобам. Їх ефективність була доведена в дослідженнях, що проводились при лікуванні дегенеративно-дистрофічних змін хребта.
Цель Т – комплексний біологічний препарат. Він доступний в продажу в різних формах випуску: мазь, таблетки, ампули. Цей лікарський засіб нормалізує порушені процеси обміну речовин у суглобі, призупиняє дегенерацію хряща, має протизапальні властивості. Комплексне застосування препарату сприяє переходу захворювання з гострої фази до стійкої ремісії.
Траумель С – натуропатичний препарат до складу якого входять компоненти рослинного та мінерального походження. Він випускається в формі таблеток, мазі, гелю та ампул. Траумель С має протизапальну, знеболюючу, імунокорегуючу дію; поліпшує клітинний обмін. Покращується загальний стан пацієнта: підвищується поріг больової чутливості, поліпшується апетит, нормалізується сон.
Регулярна розминка – найкраща профілактика / Фото Pexels
Звісно, хворобі легше запобігати, ніж лікувати запущений процес. Виконання фізичних вправ протягом тривалого часу – надійна профілактика остеохондрозу шийного відділу хребта. Ось кілька вправ, що допоможуть запобігти порушенням функції хребців шиї:
Як виконувати вправи для шиї / Інфографіка 24 каналу
Ці вправи рекомендовано включити до ранкової гігієнічної гімнастики та виконувати протягом робочого дня. Виконувати їх можна як в положенні сидячи, так і стоячи.Важливо! Робити кругові оберти головою не можна в жодному разі, оскільки це може призвести до травми!