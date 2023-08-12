Кому не можна їсти печінку: відповідь здивує

Печінка активно використовується у кулінарії для створення паштетів, ліверних ковбас, консервів, начинок в пироги. Найчастіше ми їмо її вдома у смаженому вигляді подаючи до гарнірів та не знаємо про те, кому її їсти не можна.

Люди вживають печінку різних птахів (курячу, індичу, качину чи гусячу) та риби (печінку тріски).

До слова Будьте обережні з насінням соняшника: воно може принести неочікувану шкоду

Загалом печінка містить фосфор, магній, цинк, натрій, кальцій. Вітаміни групи В, D, Е, К, β-каротин, аскорбінову кислоту. Аскорбінова кислота (вітамін С) позитивно впливає на нирки, покращує роботу головного мозку, підтримує зір, гладкість шкіри, здоров'я зубів і волосся. Та разом із цим печінку не можна вживати кільком категоріям людей.

Надмірне вживання печінки може завдати шкоди організмові. У печінці містяться екстрактивні речовини, які не рекомендовані до вживання людям похилого віку. Не варто її їсти людям з підвищеним вмістом холестерину в крові. У 100 грамах печінки присутні 100 – 270 міліграмів холестерину. А його високий вміст може призвести до стенокардії, інфаркту міокарда, інсультів.

Також не рекомендовано їсти печінку людям з подагрою. У ній багато пуринів, що утворюють в організмі сечову кислоту.