Перехід на правильне харчування: 5 найкорисніших видів риби

Дієтологи наполягають, що морепродукти, зокрема риба, повинні бути в раціоні кожної людини. Жирні кислоти та мінерали в складі продукту корисні для серця, судин, кісток, м'язів, нервової системи, імунітету та шкіри. Але, щоб отримати максимальну користь, слід знати, який вид риби обрати.

Склад риби різноманітніший за м'ясо: тут міститься менше холестерину, більше Омега-3 кислот, вітамінів і мінералів. Білок, отриманий з риби, швидко перетравлюється та виводиться з організму, забезпечуючи краще функціонування шлунково-кишкового тракту.

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Середземноморська дієта, яка здобула світову популярність, не дарма вважається найкориснішим способом схуднення. Вся справа в збалансованому підході до формування раціону, де основне місце відведено морепродуктам. Тож якщо ви вирішили спробувати перейти на правильне харчування, врахуйте сьогоднішні поради.

Найкориснішою рибою вважається морська, оскільки в ній міститься більша кількість мікроелементів. Серед них:

жири з корисними жирними кислотами Омега-3 ;

; білки та багатий амінокислотний профіль;

та багатий амінокислотний профіль; комплекс вітамінів – A, E, D, C і H, PP, група B ;

; мінерали – залізо, цинк, йод, марганець, фосфор.

Пропонуємо вам 5 видів риби, які вважаються найкориснішими для організму. Для того, щоб урізноманітнити раціон, спробуйте чергувати їх між собою, але обов'язково споживайте рибу хоча б 2 – 3 рази на тиждень.

Тріска



Користь тріски / Фото Pexels

Тріска позитивно впливає на активність мозку, центральну нервову систему, кістки та суглоби, а також пришвидшує метаболізм. Тріска особливо корисна для жінок, оскільки покращує вигляд шкіри, нігтів. волосся, що важливо в період міжсезоння.

До складу риби входить цілий комплекс вітамінів, серед них – B4, B12, PP, H, D, E, а також фосфор, калій, селен, йод, хром, фтор. Також тріска допомагає схуднути. Цей ефект досягається завдяки високій кількості білка та мінімальному вмісту жиру.

Експерти стверджують, що тріска здатна підвищувати імунітет, захищати від артриту, артрозу, тромбозу, інсульту та інфаркту.

Однак, як і всією іншою рибою, тріскою не варто нехтувати. Рекомендована оптимальна доза становить 200 – 300 грамів на добу.

Скумбрія

Завдяки Омега-3 кислотам скумбрія позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, нормалізує склад крові та заспокоює ЦНС. Таким чином риба здатна стабілізувати тиск, покращувати мозкову активність та мінімізовувати прояви стресу. Як і тріска, скумбрія впливає на шкіру, волосся, нігті та й загалом здійснює позитивний вплив на гормональний фон людини.

До складу риби входить селен, фосфор і йод, магній, калій, вітаміни PP, D, B2, B6 і B12, жирні кислоти, білки. Обсяг однієї порції скумбрії не повинен перевищувати 200 грамів на день.

Палтус

Палтус забезпечує тривале почуття ситості, тож ця риба один з найкращих продуктів для тих, хто худне. До того ж компоненти палтуса беруть участь в конструюванні м'язової тканини.

Риба буде корисною для тих, хто хоче відновити діяльність серця, ЦНС, зору та системи кровотворення. Також палтус входить в раціон тих, в кого спостерігається ослаблення імунітету чи порушення щитовидної залози.

Завдяки палтусу в організм доставляються легкозасвоювані білки, поліненасичені жирні кислоти, а також мікронутрієнти: селен, калій, магній, фосфор, цинк, сірку, вітаміни PP, D, групи B, антиоксиданти.

Лососеві (сьомга, форель, горбуша)



Користь лосося / Фото Pexels

Лососеві найкращий вибір для підтримки здоров'я серця, судин, кісткової тканини, зубів, ендокринної системи. У складі риби чимало Омега-3, білків, вітаміну D, PP, B1, а також B2, B5 і B12. Крім того, з однією порцією продукту в організм надходить марганець, селен, мідь, калій, магній, цинк, фосфор та сірка.

Група лососевих здатна зменшити вираженість хронічних запалень, стабілізувати тиск, вирівняти рівень ліпідів і холестерину в крові. Доза такої риби повинна варіюватися від 150 – 250 грамів на добу.

Тунець

Білок, калій, фосфор, йод, кобальт, цинк та сірка, якими багатий тунець корисні для зміцнення кісток, профілактики анемії, підтримання імунітету та зменшення запалень. Високий склад ліпідів в крові знижує показник холестерину. Також тунець розслабляє гладку мускулатуру, що нормалізує тиск в судинах. Цього ефекту можна добитися, вживаючи 1 – 2 порції продукту вагою у 250 раз в тиждень.