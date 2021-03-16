З часом наша пам'ять слабшає. Ми плутаємо дати, не запам'ятовуємо завдання та не можемо втримати в голові навіть найважливішу інформацію. Втім, це можна виправити за допомогою їжі.

Експерти з харчування переконанні, що погіршення памяті відбувається через те, що мозок не отримує достатньої кількості білка, поліненасичених жирів, вуглеводів, вітаміну С, вітаміну B12, амінокислот, антиоксидантів, мінералів та інших речовин, які необхідні для його повноцінної роботи. Тож розберімося, які продукти додати в раціон, щоб зберегти важливі моменти надовго.

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Жирна риба

Що впливає на роботу мозку: Омега-3.



Жирна риба багата Омегою-3 / Фото Pexels

Лосось і форель багаті поліненасиченими жирними кислотами – Омегою-3. Цей елемент необхідний сірій речовині для синтезу і засвоєння корисних речовин з іншої їжі. На відміну від інших органів та м'язів, які складаються з білків, 60% мозку – це жир. Через це вкрай важливо забезпечувати мозок якісними жирами.

Горіхи та насіння

Що впливає на роботу мозку: цинк, жири, магній.

Крім жирів, горіхи й насіння містять цинк і магній – елементи, які покращують настрій, знижують тривожність, позитивно впливають на концентрацію уваги та стимулюють пам'ять.

Чорниця

Що впливає на роботу мозку: антиоксиданти.



Чорниця живить клітини мозку / Фото Pexels

Окрім здоров'я очей, ягоди чорниці позитивно впливають на роботу мозку. Антиоксидантні властивості ягід покращують живлення клітин органу та захищають його від передчасного руйнування. Регулярне вживання чорниці допоможе покращити пам'ять, а також пришвидшить швидкість реакції.

Броколі

Що впливає на роботу мозку: вітамін К, магній.

Якщо ви не любите броколі, значить ви ще не знайомі зі всіма перевагами цього суцвіття. Це концентроване джерело вітаміну К і магнію, які сприяють поліпшенню мозкової активності.

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Морква

Що впливає на роботу мозку: лютеолін.

До складу моркви входить один із найважливіших флавоноїдів для роботи мозку – лютеолін. Він знижує ризик запальних процесів, що негативно впливають на пам'ять.

Також лютеолін містить перець, селера, перцева м'ята, розмарин і ромашка. Відповідно раціон, збагачений цими продуктами, потенційно покращує мозкові функції.