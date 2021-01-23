Перевірте, що ви знаєте про першу медичну допомогу: тест

23 січня 2021 , 20:56
Читать новость на русском

Перша медична взаємодопомога чи самодопомога – це можливість врятувати життя чи полегшити біль потерпілого. При цьому для її реалізації необхідні елементарна компетенція та найпростіші засоби. Щоб дізнатися свій рівень знань – пройдіть простий тест.

Згідно з правилами надання першої допомоги, запропонованими МОЗ, ви повинні бути впевненими у своїх діях, щоб не нашкодити потерпілому. Якщо ж ви не впевнені у своїй компетенції – краще утриматися від порятунку, повідомляє Корисно 24.

Читайте також: Перевірте, як швидко ви схуднете: тест на знання ефективності дієт

Дайте відповідь на кілька питань, щоб переконатися, що ви насправді знаєте про першу медичну допомогу.

Алгоритм дій може відрізнятися в залежності від уражень, хвороби або непередбаченої ситуації. Головне при порятунку – швидка мобілізація та послідовне виконання інструкції з надання першої медичної допомоги.

  • Оглянути місце події та впевнитись у тому, що надання допомоги буде безпечним: забезпечити власну безпеку, а також безпеку потерпілого та людей навколо.
  • Оцінити стан постраждалого (свідомість, дихання, пульс).
  • За необхідності викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також інші екстрені служби (поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу тощо).
  • Оцінити наявність критичних кровотеч та зупинити їх.
  • Забезпечити прохідність дихальних шляхів.
  • Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та немає критичної кровотечі (або ви вже її ліквідували) – розпочати серцево-легеневу реанімацію.
  • Перевести постраждалого у стабільне положення, якщо не йдеться про підозру на травми хребта та кісток тазу і серцево-легенева реанімація була вдалою.
  • Не залишати постраждалого та контролювати стан його життєвих функцій до прибуття екстрених служб.