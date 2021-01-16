Швидкість схуднення залежить від правильно підібраної дієти та розумно сформованого раціону. Втім, якщо ви досі вірите в міфи, пов'язані з харчуванням, – то і результати відмови від тих чи інших продуктів будуть малоефективними.

Навколо нас постійно виникає інформація про нові способи схуднення. Інтервальне голодування, кето та середземноморська дієти, принцип DASH – це те, про що ви точно чули навіть, якщо не цікавитеся новинками дієтології. Втім, як показує практика, жоден з існуючих способів, не є універсальним, повідомляє Корисно 24. І, якщо ви коли-небудь, намагалися худнути, то точно знаєте, який довгий шлях доводиться пройти, щоб точно розібратися, що із запропонованих методів – правда, а що – розрекламований міф, який не має відношення до реальності.

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У потоці новин та рекомендацій дієтологів, буває важко знайти дієві та раціональні ідеї. Однак, якщо ви їх знаєте – схуднути стає значно легше. Тож дізнайтеся, як отримані знання впливають на процес схуднення: чи допомагають ваші переконання скинути зайві кіло, чи навпаки – віра в популярні міфи відтерміновує бажані результати.

Памятайте, підбираючи дієту, слід звернути увагу на індивідуальні показники.

Ось, кілька рекомендацій від МОЗ.

Худніть повільно та поступово, рахуючи калорії

Щоб втрачати в тиждень безпечні 0,5 кілограмів, необхідно вживати на 500 кілокалорій менше середньої добової норми.

Заведіть "щоденник харчування".

Так ви зможете записувати усе, що з’їли протягом дня, і підраховувати середню кількість кілокалорій в раціоні.

Дотримуйтеся принципу збалансованого харчування

Монодієти та дієти, які ґрунтуються на відмові від окремих груп продуктів, можуть виявитися шкідливими для вашого здоров’я.

Дієта – спосіб життя

Ви повинні дотримуватися обраної стратегії харчування протягом тривалого часу. Адже якщо різко змінити раціон та режим харчування, існує високий ризик повернутися до давніх звичок та швидко набрати зайву вагу.

Вивчіть дієти

Зверніть увагу, хто саме розробив обрану вами дієту, а також на результати, яких досягли люди, які її дотримувалися. Окрім цього, якщо комусь із ваших знайомих вдалося схуднути завдяки конкретній дієті – це не означає, що вона стане ідеальним варіантом для вас. Щоб уникнути ризиків – проконсультуйтеся із кваліфікованим дієтологом.

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