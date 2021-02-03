Перша допомога при травмах у дітей

Дитячий травматизм – неприємна тема. Втім, щоб процес лікування проходив максимально безпечно, а батьки знали, що робити при пошкодженнях, про неї потрібно говорити. Сьогодні розповідаємо про правила надання першої допомоги при травматизації та препарати, які допоможуть зменшити біль.

Джерело: 24 канал

Дитинство – прекрасна безтурботна та весела пора. В кожного з нас є маса приємних спогадів та вражень, які відбулись саме в цей період. Цікаві поїздки з батьками, веселі ігри з друзями, кумедні моменти зі шкільного життя, але не всі спогади бувають позитивними. Є й такі, що мають болючий характер. Хто з нас, під час різноманітних ігор, не отримував невеликі садна та синці, на які ніхто не звертав уваги? Більшість дітей поверталися додому і зі значними гематомами, розтягненими зв'язками, забоями м'яких тканин та навіть переломами кінцівок. Тому тема дитячого травматизму завжди була і буде актуальною.

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Як би ми не намагались вберегти своїх дітей від травм, обираючи для прогулянок безпечні дитячі майданчики, купуючи якісні іграшки, які відповідають віку дитини, – все одно повністю убезпечити дитину не вдасться.

Поговоримо про статистику



Травматизація вдома / Фото Pinterest

Одним із найбільш розповсюджених видів травмування серед дітей є падіння.

Згідно зі статистичними даними найменше від падінь потерпають діти віком до 1 року. Найбільшу кількість травм через падіння зазнають діти молодшого та середнього шкільного віку, при чому хлопчики травмуються набагато частіше за дівчаток – та становлять 65–70% усіх травмованих дітей. Це можна пояснити їхньою схильністю до рухливих ігор та активного відпочинку.

Якщо вдома діти травмуються приблизно з однаковою регулярністю, то вуличний травматизм має певну сезонність. Найбільший рівень вуличного травматизму відзначається в період зимових та літніх канікул, коли діти мають більше вільного часу і проводять його на вулиці.

Як уникнути травматизації

Через високий ризик ушкоджень, батьків турбує одвічне питання: як зменшити травмування дитини? І у лікарів є відповідь! Для уникнення травм, дотримуйтесь простих правил:

виховуйте в дитині обачливість і обережність.

і обережність. Регулярно розповідайте про небезпеку від пустощів на балконах, драбинах, сходах. Привчіть дитину міцно триматися за поручні під час підйому та спуску.

від пустощів на балконах, драбинах, сходах. Привчіть дитину під час підйому та спуску. Не дозволяйте дитині залізти на високі дерева та споруди.

дитині залізти на високі дерева та споруди. Інформуйте дитину, про небезпеку каналізаційних люків, підвалів та канав.

Під час прогулянки перевіряйте гойдалки та спортивний інвентар на дитячому майданчику перед катанням чи тренуванням, не грайте з дітьми на необладнаних або пошкоджених дитячих майданчиках

на дитячому майданчику перед катанням чи тренуванням, не грайте з дітьми на необладнаних або пошкоджених дитячих майданчиках Оминайте ділянки, де проводять ремонтні роботи.

ділянки, де проводять ремонтні роботи. Не відчиняйте вікна навстіж у приміщенні, де перебуває дитина.



Виховуйте в дитині обережність / Фото Pinterest

Ці прості правила можуть врятувати дитині життя. Та як поводитися, коли уникнути травмування все ж таки не вдалось?

Як правильно організувати першу допомогу

В першу чергу намагайтесь зберігати спокій, щоб не налякати і без того засмучене дитя. Знайдіть зручне місце, щоб посадити або покласти постраждалого для огляду та з'ясування тяжкості його стану. Ця інформація є обов'язковою та необхідною, щоб зрозуміти, чи є потреба викликати швидку допомогу.

Отже:

з'ясуйте, що саме болить (рука, нога, палець, можливо дитина відчуває якийсь біль всередині). По можливості встановіть характер болю (ріжучий, колючий, ниючий) та його тривалість (присутній постійно чи залежить від певних факторів: рухів, вдихів тощо). Обов‘язково потрібно оглянути уражену ділянку тіла та з'ясувати чи є пошкодження (порізи, садна) тканини. Якщо дитина відчуває біль в будь-якій з кінцівок попросіть її порухати пальцями, з метою виключення наявності перелому.

У випадку, коли викликати швидку допомогу немає нагальної потреби, в обов‘язковому порядку повідомте батьків (якщо це не ваша дитина) про ситуацію яка склалась. Це важливо тому, що бувають випадки, коли отримані травми не дають загрозливих симптомів одразу, а можуть проявити їх лише через певний час (від 1–2 годин до 1–2 діб). Тому за дитиною необхідне спостереження.

Згідно з отриманою інформації потрібно дійти висновку

У випадку, коли характер травми не несе суттєвих загроз для життя дитини, але в місці удару наявні садна чи гематоми, необхідно провести ретельний огляд ураженої ділянки. За потреби обробити рану розчином перекису водню або промити чистою кип'яченою водою, потім скористатись антисептиком (не наносити на рану, а обробляти навколо травмованої ділянки), накласти стерильну пов'язку.



Перша допомога при травмі​ / Фото Pinterest

У випадку, коли зменшення симптоматики не відбувається або вона посилюється – не зволікайте та зверніться до фахівця. При появі гематоми та больових відчуттів в травмованій ділянці, бажано застосовувати препарати, які зменшують набряк та матимуть протизапальний та знеболюючий ефект. Усім батькам відомо, що в таких випадках необхідно обирати лише безпечні, якісні препарати, які мають доведену ефективність, оскільки в дитячому віці більшість протизапальних засобів не можуть застосовуватись у зв´язку з віковими обмеженнями.

Препарати на натуральній основі

При травмах можете використовувати препарат на натуральній основі – Траумель С. Він має різноманітні форми випуску (гель, мазь, таблетки), що дає можливість індивідуального підходу до лікування в будь-якій ситуації.

Це високоефективний протизапальний та безпечний препарат, використання якого можливе навіть у немовлят.



Сім'я Траумель / Фото Compendium

Актуальність його застосування в ранньому посттравматичному періоді базується на його 8-ми ключових ефектах:

Зупинка кровотечі Зменшення больових відчуттів Зменшення набряку тканин Прискорення розсмоктування набряків та гематом Покращення процесу відновлення тканин Оптимізація протікання запального процесу Зниження ризику формування рубців Зменшення інфекційних та посттравматичних ускладнень

Завдяки своїм компонентам натурального походження він відновлює пошкоджені тканини навіть на клітинному рівні та завершує запальний процес правильно та повністю, що є дуже важливим моментом для зростаючого організму, який знаходиться на стадії росту та розвитку. Саме цей акцент є вагомим, оскільки, часто, отримані та повністю не проліковані в дитинстві травми, можуть нагадати про себе через кілька років.

Тож, при забоях, розтягненнях і розривах зв'язок можна використовувати мазеву пов'язку:

на хворе місце нанести шар (товщиною 1–2 мм) Траумель С (мазь),

зверху розмістити компрес, поверх якого бинтують еластичний бинт (може використовуватися сітчастий бинт),

змінювати пов'язку кожні 8 годин.



Ретельно огляньте дитину та зверніться до лікаря / Фото Pinterest

При запальних процесах внутрішнього характеру можливе застосування таблетованої форми препарату.

Дитячий травматизм – досить неприємна тема для багатьох, але разом з тим батькам не слід забороняти дітям гратися в рухливі ігри, обмежувати їх в спілкуванні та дослідженні навколишнього середовища: все потрібно робити помірковано, дотримуючись правил безпеки.

Будьте здорові, а перед застосуванням препарату обов‘язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.