Перша допомога при травмах у дітей

Дитячий травматизм – неприємна тема. Втім, щоб процес лікування проходив максимально безпечно, а батьки знали, що робити при пошкодженнях, про неї потрібно говорити. Сьогодні розповідаємо про правила надання першої допомоги при травматизації та препарати, які допоможуть зменшити біль.
Джерело: 24 канал
Дитинство – прекрасна безтурботна та весела пора. В кожного з нас є маса приємних спогадів та вражень, які відбулись саме в цей період. Цікаві поїздки з батьками, веселі ігри з друзями, кумедні моменти зі шкільного життя, але не всі спогади бувають позитивними. Є й такі, що мають болючий характер. Хто з нас, під час різноманітних ігор, не отримував невеликі садна та синці, на які ніхто не звертав уваги? Більшість дітей поверталися додому і зі значними гематомами, розтягненими зв'язками, забоями м'яких тканин та навіть переломами кінцівок. Тому тема дитячого травматизму завжди була і буде актуальною.
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Як би ми не намагались вберегти своїх дітей від травм, обираючи для прогулянок безпечні дитячі майданчики, купуючи якісні іграшки, які відповідають віку дитини, – все одно повністю убезпечити дитину не вдасться.
Травматизація вдома / Фото Pinterest
Одним із найбільш розповсюджених видів травмування серед дітей є падіння.
Згідно зі статистичними даними найменше від падінь потерпають діти віком до 1 року. Найбільшу кількість травм через падіння зазнають діти молодшого та середнього шкільного віку, при чому хлопчики травмуються набагато частіше за дівчаток – та становлять 65–70% усіх травмованих дітей. Це можна пояснити їхньою схильністю до рухливих ігор та активного відпочинку.
Якщо вдома діти травмуються приблизно з однаковою регулярністю, то вуличний травматизм має певну сезонність. Найбільший рівень вуличного травматизму відзначається в період зимових та літніх канікул, коли діти мають більше вільного часу і проводять його на вулиці.
Через високий ризик ушкоджень, батьків турбує одвічне питання: як зменшити травмування дитини? І у лікарів є відповідь! Для уникнення травм, дотримуйтесь простих правил:
Виховуйте в дитині обережність / Фото Pinterest
Ці прості правила можуть врятувати дитині життя. Та як поводитися, коли уникнути травмування все ж таки не вдалось?
В першу чергу намагайтесь зберігати спокій, щоб не налякати і без того засмучене дитя. Знайдіть зручне місце, щоб посадити або покласти постраждалого для огляду та з'ясування тяжкості його стану. Ця інформація є обов'язковою та необхідною, щоб зрозуміти, чи є потреба викликати швидку допомогу.
Отже:
У випадку, коли характер травми не несе суттєвих загроз для життя дитини, але в місці удару наявні садна чи гематоми, необхідно провести ретельний огляд ураженої ділянки. За потреби обробити рану розчином перекису водню або промити чистою кип'яченою водою, потім скористатись антисептиком (не наносити на рану, а обробляти навколо травмованої ділянки), накласти стерильну пов'язку.
Перша допомога при травмі / Фото Pinterest
У випадку, коли зменшення симптоматики не відбувається або вона посилюється – не зволікайте та зверніться до фахівця. При появі гематоми та больових відчуттів в травмованій ділянці, бажано застосовувати препарати, які зменшують набряк та матимуть протизапальний та знеболюючий ефект. Усім батькам відомо, що в таких випадках необхідно обирати лише безпечні, якісні препарати, які мають доведену ефективність, оскільки в дитячому віці більшість протизапальних засобів не можуть застосовуватись у зв´язку з віковими обмеженнями.
При травмах можете використовувати препарат на натуральній основі – Траумель С. Він має різноманітні форми випуску (гель, мазь, таблетки), що дає можливість індивідуального підходу до лікування в будь-якій ситуації.Це високоефективний протизапальний та безпечний препарат, використання якого можливе навіть у немовлят.
Сім'я Траумель / Фото Compendium
Актуальність його застосування в ранньому посттравматичному періоді базується на його 8-ми ключових ефектах:
Завдяки своїм компонентам натурального походження він відновлює пошкоджені тканини навіть на клітинному рівні та завершує запальний процес правильно та повністю, що є дуже важливим моментом для зростаючого організму, який знаходиться на стадії росту та розвитку. Саме цей акцент є вагомим, оскільки, часто, отримані та повністю не проліковані в дитинстві травми, можуть нагадати про себе через кілька років.
Тож, при забоях, розтягненнях і розривах зв'язок можна використовувати мазеву пов'язку:
Ретельно огляньте дитину та зверніться до лікаря / Фото Pinterest
Дитячий травматизм – досить неприємна тема для багатьох, але разом з тим батькам не слід забороняти дітям гратися в рухливі ігри, обмежувати їх в спілкуванні та дослідженні навколишнього середовища: все потрібно робити помірковано, дотримуючись правил безпеки.Будьте здорові, а перед застосуванням препарату обов‘язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.