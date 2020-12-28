Кожного року ми чекаємо приходу зими та морозної погоди: пейзажі у цей час викликають захват, а сніг – сповіщає про наближення свята. Однак не всі відчувають радість та позитивні емоції взимку. Адже, окрім свята, зима приносить болісну травматизацію.

Ожеледиця на дорозі може стати причиною болісних падінь, які часто призводять до травмувань. Як наслідок – людина може отримати пошкодження різного характеру: вивихи, розтягнення зв’язок, гематоми, переломи кісток. Інколи подібні падіння не призводять до значних травм, але можуть стати причиною хронічних хвороб: радикуліту, артриту суглобів, міозиту, які ніяк не проявляються протягом тривалого часу.

Зазвичай неприємні травми виникають у неробочий час, тому їх називають побутовим травматизмом.

Побутові травми – це нещасні випадки в будинках, дворах і на присадибних ділянках, під час відпочинку, ігор та іншої рутини. В усьому світі побутові травми становлять майже половину всіх травм, що виникають поза робочим часом.



Тож сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на декілька практичних порад, які допоможуть запобігти травмам та зменшити ризик виникнення серйозних травмувань в період ожеледиці.

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Взимку підвищується ризик травматизації / Фото iStock

Як уникнути травматизації в зимовий час

Ходіть не поспішаючи, злегка розслабте в колінах ноги та ступайте на всю підошву. Руки повинні бути вільними, тож обирайте сумку через плече або рюкзак. Пам'ятайте, що поспіх збільшує ймовірність, що ви послизнетеся , тому виходьте із будинку завчасно.

, тому При порушенні рівноваги швидко присядьте, щоб знизити висоту – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах, або ж впасти з мінімальними ушкодженнями.

– це найбільш реальний шанс утриматися на ногах, або ж впасти з мінімальними ушкодженнями. У момент падіння стисніться, напружте м'язи , а, доторкнувшись до землі, постарайтесь перекотитись – удар, спрямований на вас, розтягнеться і втратить свою силу при обертанні.

, а, доторкнувшись до землі, постарайтесь перекотитись – удар, спрямований на вас, розтягнеться і втратить свою силу при обертанні. Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість падіння та провокує важчі травми, часто – навіть переломи.

– це збільшує можливість падіння та провокує важчі травми, часто – навіть переломи. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та в ожеледицю. Пам'ятайте, що при ожеледиці значно збільшується гальмівний шлях машини і падіння перед автомобілем, що рухається, призводить, як мінімум, до каліцтва в найгірших випадках – до загибелі.

під час снігопаду та в ожеледицю. Пам'ятайте, що при ожеледиці значно збільшується гальмівний шлях машини і падіння перед автомобілем, що рухається, призводить, як мінімум, до каліцтва в найгірших випадках – до загибелі. Не прогулюйтеся з краю проїзної частини дороги. Це небезпечно завжди, а з ожеледицею ризик тільки підвищується.

Коли травмування уникнути не вдалось, варто знати, як допомогти собі чи іншій травмованій людині. Ось деякі, які можуть допомогти запобігти ускладненням у разі виникнення пошкоджень шкіри чи кінцівок.



Перша допомога при травмах / Фото Gettyimages

Основи надання першої допомоги при травмах

При переломах необхідно забезпечити нерухомість зламаної руки чи ноги. Фіксація перелому убезпечить постраждалого від поранень уламками кісток, перешкоджатиме виникненню болю та кровотечі та запобіжить розвитку шоку.

Чим можна зафіксувати перелом?

Знайдіть під рукою будь-який плаский вузький предмет, який слугуватиме вам шиною. Закріпіть його до пораненого місця за допомогою бинта, мотузки, шарфа чи шматка тканини.

Аби не було здавлювання тканин тіла, саморобні шини перед застосуванням треба застелити шаром вати чи тканини.

Якщо Ви просто вдарилися, то покладіть на уражену ділянку лід.

Тримайте його 15–20 хвилин. Повторюйте цю процедуру кожні 4–6 годин упродовж перших півтори доби. Це допоможе вгамувати біль і налагодити кровообіг.

Найкращий льодяний компрес — це шматочки колотого льоду. А ще добре слугуватиме пакетик із замороженою кукурудзою, обліпихою, зеленим горошком, оскільки заморожені овочі здатні змінювати конфігурацію своєї упаковки. І її зручно прикладати до будь-якої частини тіла.

В перервах між льодяними компресами щільно замотайте ушкоджене місце бинтом, щоб запобігти набряку і полегшити біль. Якщо ви травмували руку чи ногу, тримайте їх піднятими. Це допоможе звести до мінімуму набряк та біль.

Важливо! Оскільки лід ослаблює кровообіг, не користуйтеся цим способом, якщо хворієте на цукровий діабет чи маєте захворювання судин або понижений кровообіг унаслідок перенесеного хірургічного втручання.

Також рекомендується змочити рушник або еластичний бинт та замотати ним ушкоджене місце, перш ніж накладати льодяний компрес. Це допоможе уникнути прямого контакту з льодом. В іншому разі – лід може викликати обмороження. Якщо ви бачите, що набряк не проходить – обов’язково звертайтеся по кваліфіковану медичну допомогу. Не чекайте ускладнень!



Як лікувати побутові травми / Фото Gettyimages

Як лікувати травматизацію

Основними препаратами для лікування травм є знеболювальні та протизапальні лікарські засоби.

Знеболювальні препарати дають змогу уникнути больового шоку, а протизапальні засоби безпосередньо впливатимуть на патологічний процес та відновлювати пошкоджені тканини і їх функції. Тому дуже важливо завершити запальний процес правильно: від усунення пошкоджень шкіри до відновлення функцій постраждалих органів та кінцівок. В майбутньому це зменшить ризик неприємних проявів в місці отриманої травми (обмеження функції, больовий синдром, рубці на ушкоджених тканинах та ін.)

Траумель С доступний в формі таблеток та мазі / Фото Compendium

Тож, окрім антисептиків, знеболювальних препаратів та інших ліків, в домашній аптечці обов’язково повинні бути протизапальні препарати.

Важливо, щоб препарати в вашій аптечці володіли доведеною ефективністю застосування, високий профіль безпеки, натуральний склад та були дозволеними для прийому пацієнтам будь-якого віку.

Тож ви сміливо можете звернути увагу на Траумель С – це універсальний препарат, який застосовується при травмах та запаленні. Траумель С допоможе:

полегшити перебіг гострого запального процесу;

сприяти повному завершенню гострого запалення;

знизити ризик розвитку хронізації запального процесу;

нормалізувати проникність судинної стінки (зменшити набряк);

прискорити відновлення пошкоджених тканин;

вплинути на всі фази запального процесу.

Траумель С не має обмежень в застосуванні та побічних ефектів, характерних для нестероїдних протизапальних лікарських засобів. Доступний для широкого застосування у формі таблеток та мазі, що дає додаткову зручність при застосуванні в різних ситуаціях.