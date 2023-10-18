Кабачок має один серйозний побічний ефект, про який ви не знали

Кабачок – це смачний овоч, який ми активно додаємо до своїх страв влітку та восени. Він багатий вітамінами, мінералами та поліфенолами. Ви могли цього не знати, однак кабачок має один побічний ефект.

Ми вживаємо кабачки у різноманітних варіантах: смажені, тушковані, на пару, консервовані чи навіть сирі. Якщо ж ви любите їсти кабачок сирим, то ви повинні знати про не дуже приємні наслідки, які він може принести. Про побічний ефект кабачка розповіла доктор медичних наук та дієтолог Челсі МакКаллум.

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Кабачок містить поживну речовину – целюлозу та різновид нерозчинної клітковини. Целюлоза знаходиться у всіх видах кабачків, тому вони такі жорсткі й тверді, тож їх важче жувати, ніж інші овочі. Сирий кабачок може призвести до болючого здуття живота.

Ті люди, які страждають на СРК (синдром роздратованого кишечника), можуть отримати дискомфорт у шлунково-кишковому тракті через занадто багато нерозчинної клітковини.



Кабачок має один побічний ефект / Фото Freepik

Якщо ви відчуваєте проблеми з животом після того, як з’їсте сирий кабачок, то варто обмежити його споживання у максимально можливій кількості.

Коли ви їсте сирі кабачки, бактерії в кишечнику харчуються целюлозою і, крім ферментів, допомагають її розщеплювати. Однак, коли бактерії харчуються целюлозою, вони виділяють газоподібний метан, що може спричинити здуття живота або скупчення газу.