Часник має чимало переваг для здоров’я завдяки своїм лікувальним властивостям. Однак незважаючи на його універсальність, вживати занадто велику кількість часнику не варто. Про шкідливі властивості часника розповіла Кім Чін – зареєстрований дієтолог з Сан-Франциско.

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Неприємний запах з рота

Різноманітні сполуки сірки, що містяться в часнику можуть викликати неприємний запах з рота, якщо з’їсти його занадто багато.

Проблеми з травленням

Часник має багато фруктанів, які можуть викликати здуття живота, гази та біль у шлунку.

Викличе печію

Вам варто зменшити вживання часнику, якщо маєте гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ).

ГЕРХ — це стан, який виникає, коли шлункова кислота повертається вгору в стравохід, викликаючи такі симптоми, як печію та нудоту.

Часник може знизити тонус нижнього сфінктера стравоходу, який за допомогою м’язів у нижній частині стравоходу закривається та запобігає проникненню кислоти. Через це може статися кислотний рефлюкс.

Підвищений ризик кровотечі

Це один із найсерйозніших побічних ефектів. Якщо ви з'їсте занадто багато часнику, а разом із цим приймаєте препарати для розрідження крові, то можете отримати підвищений ризик кровотечі. Не варто зловживати часником, особливо перед операцією.