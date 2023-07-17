Набряки, дерматит і діарея: 8 побічних ефектів від ківі, про які ви не знали

Фрукти відомі своєю користю для здоров'я. Особливо, коли йдеться про фрукти, багаті на вітамін С, такі як ківі. Однак цей фрукт також може містити побічні ефекти.

Фахівці провели необхідні дослідження та виявили скільки ківі слід вживати і коли краще його уникати.

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Алергічні реакції

У людини можуть розвинутися алергічні реакції через вживання ківі. Багато людей, які споживали ківі у великих кількостях розповідали про різні типи алергії. Деякі із симптомів, пов'язаних з алергічною реакцією на ківі, включають поколювання в роті, набряк горла, головний біль, утруднене дихання, біль у животі, запаморочення, втому і прискорене серцебиття.

Висипи і набряки

Згідно з дослідженнями, було встановлено, що переїдання ківі може призвести до набряків. Анафілаксія також може виникнути у людей, які їдять занадто багато ківі. Також поширеним є набряк, астма та кропив'янка.

Синдром оральної алергії

Багато людей повідомляли про синдром оральної алергії через переїдання ківі. Сюди входить набряк рота, губ і язика. Це призводить до поколювання та свербіння в роті.



Ківі здатне спричинити алергію / Фото з Eat Me

Дерматит

У людей, які щодня споживають велику кількість ківі, може розвинутися подразнення шкіри та шкірні захворювання, такі як дерматит.

Панкреатит

Переїдання ківі може призвести до гострого панкреатиту. Цей смачний фрукт збагачений калієм, серотоніном і вітамінами С та Е. Високі дози цих компонентів можуть змінити рівень тригліцеридів у крові, що в довгостроковій перспективі може завдати шкоди.

Діарея

Одним із побічних ефектів ківі є проблеми з травленням, включно з блювотою, нудотою і діареєю. Це також може призвести до непритомності, здуття живота, лихоманки, ознобу, пітливості, м'язової слабкості та утруднення ковтання.

Алергія на латекс

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Згідно з дослідженнями, було виявлено, що більшість людей з алергією на латекс також схильні до розвитку алергії на ківі. Якщо у вас є алергічні реакції на латекс, вам слід уникати вживання ківі.

Грудне вигодовування та вагітність

Якщо ви годуюча мати або вагітні, проконсультуйтеся з лікарем щодо дозування ківі. Надмірне вживання цього фрукта під час вагітності може негативно позначитися на вашому здоров'ї.