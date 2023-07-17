Фрукты известны своей пользой для здоровья. Особенно, когда речь идет о фруктах, богатых витамином С, таких как киви. Однако этот фрукт может также содержать побочные эффекты.

Специалисты провели необходимые исследования и обнаружили, сколько киви следует употреблять и когда лучше его избегать.

Интересно 6 причин есть чеснок каждый день

Аллергические реакции

У человека могут развиться аллергические реакции из-за употребления киви. Многие люди, потреблявшие киви в больших количествах, рассказывали о различных типах аллергии. Некоторые из симптомов, связанных с аллергической реакцией на киви, включают покалывание во рту, отек горла, головную боль, затрудненное дыхание, боль в животе, головокружение, усталость и учащенное сердцебиение.

Сыпи и отеки

Согласно исследованиям, было установлено, что переедание киви может привести к отекам. Анафилаксия также может возникнуть у людей, которые едят слишком многие киви. Также распространен отек, астма и крапивница.

Синдром оральной аллергии

Многие люди сообщали о синдроме оральной аллергии из-за переедания киви. Сюда входит отек рта, губ и языка. Это приводит к покалыванию и зуду во рту.



Киви способно вызвать аллергию / Фото с Eat Me

Дерматит

У людей, ежедневно потребляющих большое количество киви, может развиться раздражение кожи и кожные заболевания, такие как дерматит.

Панкреатит

Переедание киви может привести к острому панкреатиту. Этот вкусный фрукт обогащен калием, серотонином и витаминами С и Е. Высокие дозы этих компонентов могут изменить уровень триглицеридов в крови, что в долгосрочной перспективе может нанести вред.

Диарея

Одним из побочных эффектов киви являются проблемы с пищеварением, включая рвоту, тошноту и диарею. Это также может привести к обмороку, вздутию живота, лихорадке, ознобу, потливости, мышечной слабости и затруднению глотания.

Аллергия на латекс

Заботиться о своем здоровье и родных – легко, если выбираетеПрепараты этой компании сочетают немецкое качество, натуральный состав и проверенную эффективность. Здоровье – самая высокая ценность.

Согласно исследованиям, было обнаружено, что большинство людей с аллергией на латекс также подвержены развитию аллергии на киви. Если у вас есть аллергические реакции на латекс, вам следует избегать употребления киви.

Грудное вскармливание и беременность

Если вы кормящая мать или беременны, проконсультируйтесь с врачом по дозировке киви. Чрезмерное употребление этого фрукта во время беременности может отрицательно сказаться на вашем здоровье.