Чашка кави може принести більше шкоди, ніж користі: все про побічні ефекти кофеїну

Попри те, що кава має стимулюючі властивості, втім часте її споживання може викликати порушення сну та завдати багато інших побічних ефектів.

Кофеїн викликає звикання і іноді може призвести до побічних ефектів, навіть якщо ви вживаєте каву у безпечних для себе дозах. Саме звичка до кофеїну та постійне вживання кави може викликати чимало негативних симптомів.

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Приступ тривоги

Надмірне споживання кофеїну може призвести до занепокоєння. Дослідження, які проводили серед дітей середньої школи, показали, що високе споживання кофеїну може бути пов'язане з почуттям тривоги та стресу.

Людина з тривогою зазнає перепадів настрою, нервозності та занепокоєння навіть у нормальних умовах. Кофеїн погіршує такі стани

Розлад шлунка

Кислоти, присутні у кофеїні, стимулюють шлунок виробляти більше кислоти. Занадто багато кофеїну може призвести до проблем із травленням та шлунковим розладом, таким як нудота, судоми, діарея та здуття живота.

Безсоння

Безсоння дуже часто зустрічається серед тих людей, які випили каву перед сном. Кофеїн не дає нам заснути, адже викликає в нашому організму бадьорість та дає енергію.



Кава перед сном може призвести до безсоння / Фото з Pexels

Підвищення артеріального тиску

Людям з гіпертонією варто обережно ставитися до кількості кофеїну, яку вони споживають щодня. Відомо, що кофеїн збільшує кров'яний тиск.

Проблеми з менструальним циклом

Надмірне споживання кофеїну може порушити ваш менструальний цикл. Це може спричинити затримку менструації, надмірні виділення та тривалі судоми.

Прищі

Велика кількість чашок кави на день також може спричинити прищі. Кофеїн підвищує рівень стресу в організмі, підвищуючи рівень гормонів стресу, що є однією з основних причин висипів.