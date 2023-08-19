Якщо ви турбуєтеся про здоров’я свого серця, то постарайтеся обмежитися від деякої їжі, яка погано впливає на серце. Кардіологи кажуть, що вони ніколи не вживають ці продукти, або ж роблять це дуже рідко.

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Рублена печінка

"Печінка – це червоне м'ясо з дуже високим вмістом жиру. Я уникаю червоного м'яса, тому що в ньому дуже багато насичених жирів та трансжирів, а крім того, що вони шкідливі для серця, насичені жири можуть спровокувати остеопороз. Печінка особливо небезпечна, тому що це також орган, який фільтрує токсини, тому будь-які токсини зазвичай просто залишаються там", – розповіла кардіолог Стенфордського університету Елеонора Левін.

Сосиски на сніданок

Кардіолог Елізабет Клодаз розповіла, що сосиски багаті натрієм (що сприяє підвищенню кров'яного тиску) і багаті джерелом насичених жирів, які підвищують показники холестерину.



Сосиски на сніданок шкодять серцю / Фото з Pexels

Маргарин

Підроблене вершкове масло є дуже шкідливим, тому не варто використовувати його у приготуванні. Краще скористатися оливковою олією.

Стейк

"Я уникаю дуже жирного червоного м'яса, такого як стейк, тому що в ньому дуже багато насичених жирів. Клінічні дослідження показали, що споживання насичених жирів пов'язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, раку та діабету", – розповів завідувач відділення кардіології Леонард Ліллі.

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Смажена курка

Кардіолог Санджай Маніар каже, що регулярне вживання смаженої їжі збільшує ризик серцевих захворювань та інсульту за рахунок збільшення кількості насичених та трансжирів в організмі.

Пончики

За словами лікаря Джейн Морган, кардіолога з Атланти, багато пончиків смажать на олії, що містить трансжири, а це автоматично робить пончики важкими для серця.

"Трансжири підвищують рівень холестерину і цукру в крові, сприяючи розвитку діабету 2 типу, серцевих захворювань та інсульту", – зазначив лікар.