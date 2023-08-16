Їжте кукурудзу обережно: вона має несподівані побічні ефекти

Кінець літа – саме пора для того, щоб поласувати кукурудзою. Проте зважайте на те, що деяким людям вона може нашкодити, тож переконайтеся, що ви знаєте про усі наслідки її вживання.

Кукурудза – надзвичайно поживний продукт, який дозволить вам протягом тривалого часу залишатися ситими, а також може надати вам цілий букет корисних для здоров'я вітамінів. Та у надто великій кількості навіть ці переваги для здоров'я можуть обернутися недоліками.

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Кукурудза може подразнити кишківник

Їжа та напої, які ви вживаєте, дуже сильно впливають на здоров'я вашого кишківника. Проте деякі продукти, зокрема кукурудза, можуть не тільки викликати симптоми, але й посилити їх.

Серед усіх продуктів, що найчастіше викликають болі у кишківнику та травному тракті експерти назвали банани, цитрусові, картоплю, певні молочні продукти та кукурудзу.

Втім, це зовсім не означає, що ви повинні відмовитися від її вживання. Та якщо ви маєте синдром подразненого кишківника, спробуйте прослідкувати, як саме ви почуваєтеся після вживання цього продукту.

Кукурудзяний сироп збільшує запалення

Часто кукурудзяні зерна переробляють, щоб виготовити з них сироп, проте цей продукт вже точно не має тих переваг для здоров'я, що й цільна кукурудза.

Пам'ятайте, що після обробки продукт втрачає свої поживні речовини, натомість залишається тільки цукор та олія. Кукурудзяний сироп містить чимало фруктози, і він швидко став популярним у харчовій промисловості.

Втім, він широко відомий тим, що може спричинити такі захворювання, як діабет та захворювання серця і печінки. Окрім того, кукурудзяна олія містить чимало полінасичених олій, і вони мають тенденцію посилювати запалення в організмі.

Кукурудза багата на вітаміни та антиоксиданти

Попри усі недоліки, помірне вживання кукурудзи може бути дуже корисним для організму. Перш за все, цей продукт містить рослинні сполуки, багато з яких є пігментами. Вони не тільки забезпечують насичений колір кукурудзи, але й позитивно впливають на ваше здоров'я.



Кукурудза може покращити зір / Фото Pexels

Якщо ви хочете покращити здоров'я своїх очей, вам на допомогу прийдуть лютеїн та зеаксантин – сполуки, що надають кукурудзі жовтий колір. Окрім того, вони захищають очі від блакитного світла, а також можуть вберегти вас від захворювання на катаракту.

Кукурудза допоможе вам отримати й денну норму вітамінів групи В, адже вони містяться в продукті у досить великій кількості. Особливо багата кукурудза на вітамін В6 та В9 – ці сполуки грають вирішальну роль у енергетичному обміні.