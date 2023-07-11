Не сідайте на цю дієту, щоб не відчувати запаморочення і постійну втому

Чимало людей намагаються скинути кілька зайвих кілограмів за допомогою дієт. Та деякі з них можуть бути вкрай шкідливими для організму та призвести до неприємних наслідків для здоров'я.

Якщо ви прагнете стати стрункими та здоровими, ставтесь уважно до тих дієт, що обираєте, адже деякі з них можуть тільки нашкодити та сповільнити ваше схуднення. Дієтологи розповіли, на що потрібно звертати увагу під час створення раціону.

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Чого потрібно уникати під час дієти

Якщо ви колись сиділи на дієті, то, ймовірно, помічали, що відчуваєте менше енергії, частіше хочете спати та періодично відчуваєте запаморочення. Причинами таких змін в організмі можуть бути дефіцит поживних речовин, низький рівень цукру в крові та зневоднення.

Якщо ви навчитеся уникати цих причин головних болів та втоми, ваше схуднення протікатиме набагато швидше та легше.

Одна з головних помилок людей, які сідають на дієту – бажання скинути кілограми якомога швидше, максимально обмеживши себе у калоріях. Такий раціон не тільки не дасть бажаного довготривалого ефекту, але й призведе до численних проблем зі здоров'ям.

Без достатньої кількості калорій та глюкози ваші органи, включно з мозком, не можуть нормально функціонувати, а це може спричинити млявість та загальну слабкість. Щоб прибрати ці неприємні симптоми, спробуйте збільшити кількість калорій, які споживаєте щодня.

Останні дослідження показали, що зменшення звичайної норми калорій всього на 10 – 15% вже дасть чудовий результат, тож обмежувати себе сильніше не має сенсу.



Не обмежуйте себе в калоріях надто сильно / Фото Pexels​

Ще одна поширена проблема – недостатня кількість корисних речовин. Якщо ваша дієта не багата на клітковину, білки, вітаміни та мінерали, це може призвести до негативних наслідків для організму.

Ви могли цього не знати, але організм не зберігає більшість вітамінів, і їх потрібно споживати постійно. Дефіцит ви можете відчути вже за кілька тижнів після зміни раціону.

Тож експерти радять перед початком схуднення проконсультуватися з лікарем, який допоможе скласти план харчування, який включатиме достатньо калорій та поживних речовин.

Не забувайте й про те, що під час дієти потрібно пити чимало води, адже зневоднення може стати причиною багатьох хвороб та неприємних симптомів. Зокрема, якщо ви не випиватимете щонайменше 1,5 літра води на день, ви можете відчути нерегулярне серцебиття, головний біль, запаморочення та біль в очах.