Фісташки ростуть в Середній Азії та Близькому Сході, пише 24 Канал. Саме тому їхня ціна така недешева, адже у вартість входить не тільки вирощування і збирання, а й транспортування. Однак цінність для організму вони дають надзвичайно велику.

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Корисні властивості фісташок

Фісташки містять велику кількість вітамінів, які позитивно впливають на здоров’я людини.

Фолієва кислота (В9) . Нормалізує роботу травного тракту, підвищує можливості імунної та кровотворної систем.

. Нормалізує роботу травного тракту, підвищує можливості імунної та кровотворної систем. Пиридоксин (В6) . Призводить до нормалізації обмінних процесів мозкової тканини. Впливає на роботу серця і судин.

. Призводить до нормалізації обмінних процесів мозкової тканини. Впливає на роботу серця і судин. Тіамін (В1) . Регулює клітинні процеси. Збільшує стійкість клітинних оболонок до пошкоджень.

. Регулює клітинні процеси. Збільшує стійкість клітинних оболонок до пошкоджень. Нікотинова кислота (РР). Покращує структуру шкірних покривів, нормалізує травлення. Стабілізує емоційний фон, покращує якість сну.



Фісташки є дуже корисними горіхами / Фото з Real Simple

Чим корисні фісташки жінкам

Лікарі радять вживати фісташки жінкам, які мають проблеми із зачаттям чи регулярністю менструального циклу. Вітамін Е покращить стан шкіри, нормалізує роботу репродуктивної системи і гормональний фон. Корисні жири, які містяться в горіхах, необхідні для профілактики гінекологічних захворювань.

20-30 грамів горішків в день допоможуть зберегти молодість шкіри, здоров’я волосся і нігтів, покращать кровообіг.

Чим корисні фісташки чоловікам

Вони допомагають підвищити витривалість та наповнюють енергією. Саме тому їх рекомендують вживати спортсменам. Фісташки покращують метаболізм та допомагають прибрати "пивний" живіт.

Вживання всього 30 грамів фісташок в день впродовж місяця допоможуть відновити ерекцію. Окрім того горіхи допомагають від потенції.

Чим корисні фісташки вагітним

Фісташки наповнять організм корисними вітамінами і мікроелементами, а фолієва кислота допоможе виносити здорову дитину.

Також горішки допоможуть запобігти розвитку анемії, почистять організм перед пологами від шлаків і токсинів, покращать загальне самопочуття жінки, її психоемоційний стан.

Для вагітних добова норма фісташок повинна складати не більше 20 штучок. Зловживанням цим продуктом, може викликати передчасні пологи, нудоту, блювоту, головний біль, запаморочення.