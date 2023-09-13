Ось як часто потрібно прати подушки: відповідь вразить

Якщо ви давно не прали свої подушки, ви маєте зробити це, адже брудні подушки справді можуть нашкодити вашому здоров'ю. Також переконайтеся, що ви перете їх правильно.

Під час прання вашої постільної білизни ви не маєте забувати й про подушки, адже ця частина вашої постелі може зберігати чимало мікробів, бруду та пилу.

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Як часто потрібно прати подушки

Ви могли про це не здогадуватися, проте ваші подушки потрібно прати кожен тиждень чи два. Не забувайте й про прання наволочок з такою ж регулярністю, адже це забезпечить чистоту, свіжість та може покращити стан вашої шкіри та сну.

Більшість людей перуть подушки в пральній машині, проте не для всіх виробів підходить таке прання. Перше, що ви маєте зробити, так це перевірити етикетку та переконатися, що ваші подушки можна класти у машинку.

На щастя, більшість подушок з пуху та волокнистого наповнювача не пошкодяться від цього. Та не забувайте, що для того, щоб пральна машина була збалансованою, вам потрібно класти відразу дві подушки.



Не всі подушки можна прати в машинці / Фото Pexels

Якщо ви не можете знайти етикетку чи обрізали її раніше, ви можете скористатися цією покроковою інструкцією.

Як правильно прати подушки

Про те, як правильно прати подушки, розповіла експертка з прибирання Керолін Форте. Перш за все, виберіть щадний цикл та використовуйте теплу, а не гарячу воду. Окрім того, додайте ще один цикл полоскання холодною водою. Використовуйте невелику кількість мийного засобу.

Для того щоб просушити подушки, їх потрібно періодично розпушувати та перевертати, щоб вони не збилися.

Якщо ж ви маєте подушку, наповнену поролоном, її прання може бути дещо складнішим. Такі подушки не можна чистити у пральній машині, тож вам доведеться робити це вручну.

Перш за все зніміть чохли з подушок та виперіть їх окремо. Пропилососьте обидві сторони подушки, щоб позбутися пилу. Процедура має тривати 20 хвилин, щоб ви досягли найкращого результату. Якщо на подушці є брудні ділянки, точково очистьте їх тканиною, змоченою у м'якому мильному розчині. Після цього промийте пляму вологими серветками.

Перед тим, як повертати подушку на диван чи ліжко, дайте її повністю висохнути на повітрі.