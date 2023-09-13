Вот как часто нужно стирать подушки: ответ поразит

Если вы давно не стирали свои подушки, вы должны сделать это, ведь грязные подушки действительно могут навредить вашему здоровью. Также убедитесь, что вы стирайте их правильно.

Во время стирки вашего постельного белья вы не должны забывать и о подушках, ведь эта часть вашего постельного белья может хранить немало микробов, грязи и пыли.

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Как часто нужно стирать подушки

Вы могли об этом не догадываться, однако ваши подушки нужно стирать каждую неделю или две. Не забывайте о стирке наволочек с такой же регулярностью, ведь это обеспечит чистоту, свежесть и может улучшить состояние вашей кожи и сна.

Большинство людей стирают подушки в стиральной машине, однако не для всех изделий подходит такая стирка. Первое, что вы должны сделать, это проверить этикетку и убедиться, что ваши подушки можно класть в машинку.

К счастью большинство подушек из пуха и волокнистого наполнителя не повредятся от этого. Но не забывайте, что для того чтобы стиральная машина была сбалансированной, вам нужно класть сразу две подушки.



Не все подушки можно стирать в машинке / Фото Pexels

Если вы не можете найти этикетку или обрезали ее раньше, вы можете воспользоваться этой пошаговой инструкцией.

Как правильно стирать подушки

О том, как правильно стирать подушки, рассказала эксперт по уборке Кэролин Форте. Прежде всего, выберите щадящий цикл и используйте теплую, а не горячую воду. Кроме того, добавьте еще один цикл полоскания холодной водой. Используйте небольшое количество моющего средства.

Для того чтобы просушить подушки, их нужно периодически разрыхлять и переворачивать, чтобы они не сбились.

Если же у вас есть подушка, наполненная поролоном, ее стирка может быть несколько сложнее. Такие подушки нельзя чистить в стиральной машине, так что вам придется делать это вручную.

Прежде всего снимите чехлы с подушек и постирайте отдельно. Пропылетесь обе стороны подушки, чтобы избавиться от пыли. Процедура должна длиться 20 минут, чтобы вы добились наилучшего результата. Если на подушке грязные участки, точечно очистите их тканью, смоченной в мягком мыльном растворе. После этого промойте пятно влажными салфетками.

Перед тем как поворачивать подушку на диван или кровать, дайте ее полностью высохнуть на воздухе.