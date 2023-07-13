Знайдено єдиний спосіб збільшити груди природним шляхом

У це важко повірити, але в йозі існують певні пози, які здатні збільшити груди. Прості розтяжки та асани допоможуть вам покращити форму грудей.

Кожна дівчина хоче мати красиві груди. У мережі знайдеться сотні статей про те, як їх збільшити за допомогою олійок, різноманітних кремів та присосок. Втім, як багато хто переконався, вони вкрай рідко є помічними, і точно не можуть зробити того, що може йога.

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Це єдиний спосіб збільшити розмір грудей природним шляхом і без будь-яких побічних ефектів. Мабуть ви вже знаєте, що йога допомагає покращити фізичну форму, здоров'я і самопочуття. Окрім того, вона може допомогти збільшити груди.

Деякі пози йоги допомагають збільшити розмір грудей за рахунок збільшення жирової і залозистої тканини в грудях. Кілька інших поз йоги тонізують м'язи, що підтримують груди, і роблять їх сильнішими.

Заняття йогою зроблять ваші груди більш пружними, сильними і красивими. Виконуючи певні асани та дотримуючись регулярності, за певний період ви зможете збільшити розмір грудей.

Окрім того, йога допомагає покращити гнучкість і баланс тіла. Вона допомагає знизити рівень стресу, сприяє розслабленню, допомагає підтримувати вагу тіла і підвищує імунітет.

Гомукхасана (поза корови)

Гомукхасана або поза корови – це асана початкового рівня. Практикуйте її вранці або ввечері натщесерце і з чистим кишечником. Утримуйтеся в позі від 30 до 60 секунд. Гомукхасана добре розтягує груди.

Ця поза розтягує і подовжує тулуб, зміцнює грудні м'язи, підвищує еластичність грудей,

– розповів сертифікований інструктор з йоги Стеф Болл-Мітчелл.



Пози в йозі, які покращують форму грудей / Фото з Peхels

Бхуджангасана (поза кобри)

Бхуджангасана або поза кобри – це асана, що нагадує підняту голову змії. Практикуйте вранці або ввечері натщесерце і з чистим кишечником. Утримуйте позу від 15 до 30 секунд.

Вона розтягує область бюста і зміцнює м'язи грудей. Також тонізує живіт і зміцнює сідниці.



Пози в йозі, які покращують форму грудей / Фото з Peхels

Дханурасана (поза лука)

Дханурасана або поза лука – це асана, що нагадує натягнутий лук. Це чудова вправа на розтяжку спини. Практикуйте вранці або ввечері натщесерце і з чистим кишечником. Утримуйте позу від 15 до 30 секунд.

Поза збільшує приплив крові до області грудей та зміцнює їх. Також поза масажує щитовидну залозу і зміцнює плечі.



Пози в йозі, які покращують форму грудей / Фото з Peхels

Устрасана (поза верблюда)

Устрасана або поза верблюда названа так, тому що нагадує позу верблюда. Практикуйте вранці або ввечері натщесерце і з чистим кишечником і утримуйте позу від 30 до 60 секунд.

Вона розтягує м'язові тканини навколо грудей. Поза допомагає збільшити приплив крові до грудей. Вона впливає на нижню частину грудей, збільшуючи їх округлість.



Пози в йозі, які покращують форму грудей / Фото з Peхels

Врикшасана (поза дерева)

Врікшасана або поза дерева – це асана, що нагадує позу дерева. У цій позі потрібно тримати очі відкритими. Практикуйте вранці або ввечері натщесерце і з чистим кишечником. Утримуйте позу по хвилині на кожній нозі.

Поза розтягує тканини з боків грудей, сприяючи збільшенню їхнього розміру. Поза збільшує гнучкість грудних м'язів.



Пози в йозі, які покращують форму грудей / Фото з Peхels