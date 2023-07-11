Передменструальний синдром може призвести до перепадів настрою, здуття живота та втоми. І хоча ці симптоми зазвичай зникають після початку менструації, терпіти біль щомісяця надзвичайно виснажливо.

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Як зменшити симптоми перед менструацією

Лікарі стверджують, що, на жаль, поки що не існує "чарівної пігулки", яка могла б назавжди вилікувати ПМС. Проте симптоми можна суттєво зменшити, якщо ви зміните спосіб життя та скоригуєте дієту.

Зокрема, для зменшення болів потрібно:

бути фізично активними;

збалансовано харчуватися;

знизити рівень стресу;

добре спати.

Проте важливо не перестаратися з фізичними тренуваннями – лікарі радять виконувати легкі та помірні вправи, вони точно допоможуть вам підвищити рівень енергії та покращити психологічний стан.

Продуманий здоровий раціон зменшить тягу до надмірного вживання їжі та знизить ймовірність здуття живота. Також експерти радять не їсти двічі чи тричі на день великими порціями, натомість спробувати розділити прийоми їжі.



Причиною ПМС може бути погане харчування / Фото Pexels​

Спробувати йогу, медитацію або вправи на уважність, щоб зменшити стрес і заспокоїти свій настрій, завжди є гарною ідеєю. Також важливо позбутися шкідливих звичок, таких як куріння та надмірне вживання алкоголю, оскільки вони можуть погіршити ваші симптоми,

– поділилася лікарка Валері МакКвіллан.

Окрім того, часто в жінок, які страждають від передменструального симптому, надто низький рівень кальцію в крові. Тож варто або вживати більше продуктів, що містять цей елемент, або додати у раціон добавки. Дослідження довели, що кальцій активно допомагає проти таких симптомів, як втома, зміна апетиту та депресія.

Потрібні у цей час жінкам також більша кількість вітамінів E, D, B6 та магнію. Якщо ви страждаєте від перепадів настрою, спробуйте вживати більше екстракту меліси.

Взявши під контроль свій спосіб життя та досліджуючи природні добавки, ви можете ефективно контролювати та полегшувати симптоми передменструального синдрому,

– розповіла МакКвіллан.

Якщо ж ви часто відчуваєте стрес, спробуйте виконувати дихальні вправи, вони допоможуть заспокоїтися та зняти напругу.