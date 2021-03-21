Чи правильно ви харчуєтеся: тест, який знає краще за вас

Інколи ми недооцінюємо склад їжі та обираємо продукти, які лиш прикидаються корисними. Тож, щоб визначити, чи справді можна назвати наш раціон правильним, без спеціального тесту не обійтися. Пропонуємо пройти один із таких просто зараз!

Тренди дієтології змінюються з неймовірною швидкістю. Мода на дієти на суперфуди відходить на другий план. Натомість дієтологи радять звернути увагу на збалансований різноманітний раціон. Та навіть в цій рекомендації є певні нюанси.

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Наприклад, прості вуглеводи не такі корисні, як вуглеводи, що містяться в зернових культурах, бобових та овочах, а тваринні жири не настільки важливі для організму, як рослинні. І саме такі деталі впливають на те, наскільки загалом корисним є наш раціон.

Нерідко люди вважають, що вони знають все про потреби свого організму, проте, в результаті виявляється, що з кожним прийомом їжі вони вживають безліч порожніх калорій та не отримують добової норми базових макро- та мікронутрієнтів. Відтак, у них можуть виникнути дефіцити, проблеми з вагою та порушення травлення.

Тож пропонуємо вам перевірити, чи правильно ви харчуєтеся (принаймні в теорії).

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