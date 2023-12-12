Як запобігти болю у суглобах і що про нього потрібно знати

Біль у суглобах може бути надзвичайно неприємним та почати турбувати у різному віці через цілу низку різноманітних причин. Це може бути і тривала робота у одному положенні, і аутоімунні хвороби.

Часто суглоби починають боліти, а ви навіть не можете зрозуміти причини. Для того, щоб розібратися у цьому та уникнути цих факторів у подальшому, потрібно зрозуміти, чому суглоби можуть боліти. Про це розповіла ревматологиня Катерина Заічко.

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Які основні причини болю в суглобах

Ви можете собі й не уявляти, яка величезна кількість причин може призвести до болю у суглобах.

Як ревматологиня, я маю проводити диференційну діагностику з понад 150 різних патологій, уявляєте? Найчастіше суглоби болять, якщо є травма або запалення — артрит,

– поділилася Катерина Заічко.

Запалення також може виникнути через перенесені інфекційні хвороби – наприклад, вірусні гепатити, хвороба Лайма, хламідійна інфекція тощо.

Як зрозуміти, що болять саме суглоби

Якщо ви не лікар, часто ви не зможете визначити це самостійно. Річ у тому, що біля суглоба є і інші структури, а саме сухожилки, зв'язки – і вони також можуть боліти та запалюватися. Тож найкраще, що ви можете зробити, коли починаєте відчувати біль – це піти до лікаря і описати, у якій саме ділянці ви відчуваєте дискомфорт і коли саме він виникає.

Також вам варто пам'ятати про те, що не існує "нормального" болю у суглобах. Вони не повинні боліти і після інтенсивних тренувань, тож якщо після вправ ви відбуваєте біль, є висока ймовірність того, що ви робите щось не так.



Суглоби не мають боліти після тренувань / Фото Pexels

Втім, не варто плутати це явище з крепатурою, тобто болем у м'язах, який виникає через інші фактори – наприклад, пошкодження сполучнотканинних елементів м'яза або накопичення міжтканинної рідини.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Біль у суглобах не є нормою, тому він і є тим, що має спонукати вас звернутися до лікаря. А якщо ж біль супроводжується видимими змінами у суглобі, тобто почервонінням чи припуханням – це все тривожні дзвіночки, за яких звернення до спеціаліста точно не варто відкладати.

Що робити, щоб суглоби не боліли

На жаль, навряд чи вам вдасться запобігти аутоімунним захворюванням, які складають левову частку ревматологічних хвороб. Тож найкраще, що ви можете зробити – це вести здоровий спосіб життя, повноцінно харчуватися, нормально відпочивати та багато рухатися.

Чи це погано, коли суглоби постійно хрускають?

Якщо хрускіт у суглобах не дуже гучний, і ви при цьому не відчуваєте болю чи обмеження у русі, то, як правило, вам не варто перейматися. Втім, якщо під час цього хрускоту ви відчуваєте дискомфорт, це може означати, що настав час звернутися до фахівця.

Чи допомагають від болю у суглобах мазі

Катерина Заічко переконана, що мазі – це один з видів симптоматичної терапії. Втім, це не єдина універсальна пігулка, що зцілить від усіх хвороб, і дуже часто важливо визначити причину болю та лікувати це захворювання.