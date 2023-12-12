Как предотвратить боль в суставах и что о ней нужно знать

Боль в суставах может быть чрезвычайно неприятной и начать беспокоить в разном возрасте по целому ряду причин. Это может быть и длительная работа в одном положении и аутоиммунные болезни.

Зачастую суставы начинают болеть, а вы даже не можете понять причины. Чтобы разобраться в этом и избежать этих факторов в дальнейшем, нужно понять, почему суставы могут болеть. Об этом рассказала ревматолог Екатерина Заичко.

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Какие основные причины боли в суставах

Вы можете себе и не представлять, какое множество причин может привести к боли в суставах.

Как ревматологиня, я должна проводить дифференциальную диагностику более чем из 150 различных патологий, представляете? Чаще суставы болят, если есть травма или воспаление – артрит,

– поделилась Екатерина Заичко.

Воспаление может возникнуть из-за перенесенных инфекционных болезней – например, вирусные гепатиты, болезнь Лайма, хламидийная инфекция и т.д.

Как понять, что болят именно суставы

Если вы не лечащий врач, часто вы не сможете определить это самостоятельно. Дело в том, что у сустава есть и другие структуры, а именно сухожилия, связки – они также могут болеть и воспаляться. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, когда начинаете чувствовать боль – это пойти к врачу и описать, в каком именно участке вы испытываете дискомфорт и когда именно он возникает.

Также вам следует помнить о том, что не существует "нормальной" боли в суставах. Они не должны болеть и после интенсивных тренировок, поэтому если после упражнений вы отбываете боль, высока вероятность того, что вы делаете что-то не так.



Суставы не болеют после тренировок / Фото Pexels

Впрочем, не стоит путать это явление с крепатурой, то есть болью в мышцах, которая возникает из-за других факторов – например, повреждения соединительнотканных элементов мышцы или накопления межтканевой жидкости.

Когда нужно обратиться к врачу

Боль в суставах не является нормой, поэтому она и есть то, что должно побуждать вас обратиться к врачу. А если боль сопровождается видимыми изменениями в суставе, то есть покраснением или припуханием – это все тревожные колокольчики, за которые обращение к специалисту точно не стоит откладывать.

Что делать, чтобы суставы не болели

К сожалению, вряд ли вам удастся предотвратить аутоиммунные заболевания, которые составляют львиную долю ревматологических болезней. Итак, самое лучшее, что вы можете сделать – это вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, нормально отдыхать и много двигаться.

Это плохо, когда суставы постоянно хрустят?

Если хруст в суставах не очень громкий, и вы при этом не чувствуете боли или ограничения в движении, то, как правило, вам не стоит беспокоиться. Впрочем, если во время этого хруста вы испытываете дискомфорт, это может означать, что пора обратиться к специалисту.

Помогают от боли в суставах мази

Екатерина Заичко убеждена, что мази – это один из видов симптоматической терапии. Впрочем, это не единственная универсальная таблетка, которая исцелит от всех болезней, и очень часто важно определить причину боли и лечить это заболевание.