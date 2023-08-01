Пийте це, щоб краще спати вночі

Проблеми зі сном – це надзвичайно неприємно, і вони можуть зіпсувати не тільки настрій на наступний день, але й спричинити проблеми зі здоров'ям. Та деякі напої перед сном можуть виправити ситуацію.

Безсоння може спричинити багато факторів, і жоден домашній засіб не дозволить повністю його вилікувати, проте деякі напої здатні пришвидшити засинання.

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Що потрібно пити перед сном

Перший напій, який точно знайдеться у вас вдома та допоможе вам добре відпочити – трав'яний чай. Зокрема, спробуйте пити перед сном чай з ромашки чи валеріани, і ви дуже швидко помітите позитивний ефект.

Окрім того, вживання чаю має ще одну перевагу – якщо ви питимете його щовечора, це може підказувати вашому тілу та розуму, що вже час спати. Одна з найважливіших частин гігієни сну – послідовний підхід до відпочинку.

Наступний напій, що сприятиме кращому сну, дещо неочікуваний, проте неймовірно дієвий – терпкий вишневий сік. Одне з досліджень, у якому брали участь люди, старші за 50 років, показало, що вживання соку перед сном допомогло отримати додаткові 84 хвилини сну протягом двох тижнів.

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Такий ефект вишневий сік дає через хімічні речовини, що є у вишні – вони збільшують кількість триптофану, амінокислоти, що потрібна для вироблення серотоніну.



Вишневий сік може покращити сон / Фото Pexels

Якщо ж ви не хочете пити соки, спробуйте додати до свого раціону лате з куркумою – цей солодкий напій знімає запалення та допомагає швидше заснути. Для цього напою варто використовувати рослинне молоко, воно краще підійде для вживання перед сном.

Його потрібно підігріти з чайною ложкою куркуми, добре перемішати та підсолодити медом.

Всі ці напої, звісно, допоможуть вам відпочити краще, проте не варто забувати й про головний компонент хорошого сну – вживання води протягом дня. Дослідження показали, що люди, які не п'ють достатньо води, мають гірший сон та відпочивають менше.

Для того, щоб пити більше води вдень, спробуйте додавати до неї фрукти, наприклад, лимони чи лайми, носити з собою пляшку вод чи випивати по склянці під час кожного прийому їжі.