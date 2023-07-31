Нігті можуть псуватися у безліч різних способів: зокрема, ви можете пошкодити кутикулу або ж спричинити ламкість кінчиків нігтів. Окрім того, у таких випадках ви, скоріш за все, шкодите ще й своїм пальцям.

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Ви не використовуєте рукавички для миття посуду

Якщо ви хочете, щоб ваші нігті завжди сяяли здоров'ям, не забувайте користуватися захисними засобами, адже мило та хімікати можуть висушити нігті та пошкодити нігтьову пластину.

Засіб для миття справді може висушити кожну частину ваших рук і скоротити термін служби лаку для нігтів,

– розповіла майстриня манікюру Джин Сун Чой.

Окрім того, нігті набухають у воді, а це може призвести до їхнього розтріскування та пошкодження. Тож перед тим, як братися за миття гори посуду, не забудьте вдягти пару гумових рукавичок.

Ви часто користуєтеся засобом для зняття лаку

Якщо ви полюбляєте часто змінювати колір своїх нігтів, тоді ви точно знайомі з різким запахом ацетону та тим, як він сушить шкіру на пальцях. Цей розчинник і справді вкрай ефективний у руйнуванні кольорових пігментів у лаках, проте окрім них він видаляє й натуральні олії з шкіри та нігтів, а це може призвести до їхньої ламкості.



Ацетон сушить шкіру та псує нігті / Фото Pexels​

Один з способів, яким ви можете уникнути цього небажаного ефекту – користуватися засобом для зняття лаку, що не містить ацетону. Зазвичай туди натомість додають м'які розчинники на кшталт ізопропілового спирту та пропіленкарбонату.

Вам може здатися, що ці засоби не такі ефективні, як ацетон, проте вони точно будуть кориснішими для ваших нігтів.

Ви здираєте лак

Чимало жінок не чекають нагоди зняти лак ацетоном чи іншим засобом, а просто потрохи обдирають його з нігтьової пластини. Втім, від цієї звички краще відмовитися прямо зараз, адже вона може серйозно нашкодити вашим рукам.

Разом з лаком таким способом ви видаляєте ще й більшу частину клітин на верхньому шарі нігтя, і він втрачає свою міцність.

Ви часто користуєтеся парфумом чи лаком для волосся

Ви будете здивовані, проте лак для волосся шкодить не тільки вашій зачісці, але й нігтям. Це здебільшого пов'язано зі спиртом, що пересушує шкіру та робить натуральні нігті дуже ламкими.

Експерти радять ретельно мити руки після використання цих засобів. Зважайте, що лак для волосся може ще й зіпсувати ваш манікюр та пришвидшити відпадання лаку.

Ви обрізаєте кутикулу

Так, звісно, майстрині манікюру переконують, що ваші нігті не виглядатимуть так само охайно, якщо ви не обріжете кутикулу, проте видалення цього клаптика шкіри насправді є не надто хорошою ідеєю.

Видалення кутикули може серйозно нашкодити нігтю, адже саме вона захищає руку від бактерій, грибків та мікробів. Коли ж ви видаляєте її, нігтьове ложе залишається відкритим.