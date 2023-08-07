Ось як пітніти менше: 3 прості способи

Надмірне потовиділення, особливо влітку, може стати справді неприємним. Проте, на щастя, його можна досить легко позбутися. Вам доведеться змінити всього кілька повсякденних шкідливих звичок.

Якщо під час спеки чи стресу ви відчуваєте, що починаєте надмірно пітніти, можливо, настав час використати кілька порад та дещо змінити свій спосіб життя. Виявляється, спітніння може викликати навіть ваш раціон.

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Використовуйте антиперспірант

Так, ця порада може видатися досить очевидною, проте добре підібраний засіб від поту допоможе вирішити чимало проблем. Антиперспіранти містять метали, зокрема цинк та алюміній, і саме вони блокують пори від виділення поту.

Натомість якщо ви користуєтеся звичайним дезодорантом, він тільки покриває запах поту, проте ніяк не впливає на його виділення. Наносити його потрібно до того, як почнете пітніти, і тільки так вони діятимуть максимально ефективно.

Ключ у тому, щоб наносити їх на суху шкіру, щоб вони могли утворити кристали солі в потових протоках,

– поділився дерматолог Ціппора Шейнхаус.

Також вам може допомогти гоління волосся під пахвами, адже вільна від волосся шкіра зробить роботу антиперспіранта кращою та мінімізує запах від потовиділення.

Їжте менше гострої їжі

Те, що ви їсте протягом дня, може серйозно вплинути на рівень потовиділення. Особливо його підсилює гостра, жирна та солона їжа. Якщо ви часто пітнієте після обіду чи вечері, подумайте про те, щоб переглянути свій раціон.

Зокрема, краще уникати перцю чилі, адже він підвищує частоту серцевих скорочень та температуру тіла, а це зрештою викликає піт. Змусить вас попітніти і упакована жирна їжа типу сосисок, бо тіло має працювати більше, щоб переробити ці не надто здорові продукти.



Гостра їжа може підвищити потовиділення / Фото Pexels

Вплинуть на потовиділення навіть картопляні чипси, адже це – надзвичайно солоний продукт, і тіло намагатиметься вивести зайві солі через піт.

Пийте багато води

Звичайна питна вода може допомогти охолодити тіло та зменшити потовиділення. Протягом дня експерти радять пити 8 чашок води, і саме так ваше тіло залишатиметься достатньо гідратованим.

Рекомендують і уникати напоїв, що містять кофеїн та алкоголь. Ці дві речовини можуть тимчасово підвищити частоту серцевих скорочень та зневоднити організм.