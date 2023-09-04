Ця "невинна" звичка може викликати затримку розвитку у дітей: це треба знати

Під час зростання для дитини вкрай важливо розвинути дрібну моторику, спілкування, навчитися вирішувати дрібні особисті проблеми та здобути певні соціальні навички. Та всього одна звичка може нашкодити всім цим процесам.

Чимало батьків, щоб заспокоїти дитину чи зайняти її чимось, дають їй у руки телефон чи планшет, проте такий підхід може їй серйозно нашкодити. Тривалий час, проведений перед екраном, дуже негативно впливає на розвиток маленьких дітей.

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Чим для дітей шкідливі гаджети

Про шкоду надмірного проведення часу за комп'ютером відомо вже давно, проте нещодавнє дослідження показало, що ситуація може бути серйознішою, ніж вважалося раніше. Діти у віці 1 року, які проводили від однієї до чотирьох годин за телефоном чи планшетом, виявилися більш схильними до затримки розвитку.

Це справді важливе дослідження, оскільки воно містить дуже велику вибірку дітей, за якими спостерігали протягом кількох років, – поділився доктор Джейсон Нагата.

У цьому дослідженні науковці прослідкували конкретні затримки у розвитку: зокрема, виявилося, що діти, які часто грають в ігри на телефоні, гірше розмовляють та мають проблеми з дрібною моторикою. Якщо дитина проводить за екраном телефона по 4 години на день, ризики затримки у розвитку зростають у три рази.



Проведення часу за екраном може спричинити проблеми з розвитком / Фото Pexels ​

А якщо цей час навіть перевищує чотири години, то ризики зростають у 4,78 раза.

Одна з областей, яка відносно недостатньо вивчена в усій літературі про час перед екраном, – це вивчення впливу екрана на дуже маленьких дітей, особливо коли екран показують немовлятам,

– розповів доктор Джон Хаттон.

Такий вплив на розвиток та мову зокрема відбувається через те, що діти зазвичай починають спілкуватися тоді, коли їх заохочують до цього, а під час перегляду мультиків чи гри у них немає багатьох можливостей, щоб говорити. Вони можуть почути багато слів, проте не вправляються у тому, щоб вимовляти їх та спілкуватися з іншими людьми.

Окрім того, пасивне споглядання екрана призводить до того, що діти сидять та не розвивають дрібну моторику.