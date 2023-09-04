Інтенсивні тренування – це найкращий спосіб привести своє тіло в форму та скинути зайву вагу без шкоди для організму. Проте деякі вправи зовсім не такі ефективні, як ви думали, і якщо ви відмовитеся від них, ви зовсім нічого не втратите.

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Махи гирями

Правда полягає в тому, що махи гирями й справді одна з найкращих вправ для зміцнення м'язів. Проте пересічному новачку у спорті вони точно не під силу, адже вимагають бездоганної техніки.

Чимало людей думають, що ці рухи виконуються тільки руками, проте це не так. Для того, щоб не нашкодити собі та отримати користь, вам потрібно працювати й з нижньою частиною тіла, включаючи сідничні та підколінні сухожилля. Тож перш ніж почати махати гирею, вам потрібно навчитися правильно її переміщати.

Через швидкість і силу коливання гирі плече піддається значному ризику отримати травму,

– попереджає лікар Джон Галлуччі.

Тож якщо ви не займаєтеся з професійним тренером, краще відкладіть гирі вбік і спробуйте інші вправи, які не нестимуть такої загрози здоров'ю.



Вправи з гирями потрібно робити професійно / Фото Pexels ​

Присідання з вагою над головою

Саме собою піднімання предметів над головою вже є складною задачею для вашого тіла, проте якщо ви до того ж і присідатимете, вам буде дуже складно робити це правильно.

Присідання над головою — це вправа для всього тіла, тому, наприклад, людина, яка не має достатньої рухливості в стегнах, колінах і щиколотках, матиме проблеми з виконанням глибокого присідання навіть без преса над головою,

– поділився тренер МакГініс.

Якщо під час таких присідань ваш поперек починає сильно вигинатися, зупиніться і спробуйте замінити цю вправу на іншу, чи відкоригуйте техніку присідань з професіоналом.

Розгинання ніг сидячи

Виявляється, використання тренажера для ніг не є таким ефективним, як ви могли би подумати. Проблема в тому, що у житті немає ситуацій, де вам потрібно сидячи піднімати велику вагу своїми колінами.

А коли ви ізолюєте будь-який м'яз та тренуєте винятково його, забуваючи про інші, це може призвести до м'язового дисбалансу. Окрім того, чимало людей виконують цю вправу неправильно та згинають пальці ніг, а це може перенапружити вже напружені м'язи.

Розгинання ніг також дає надмірне навантаження й для колінного суглоба та впливає на хрящ під колінною чашечкою.